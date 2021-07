Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Arriva un'altra aggiunta al cast dello spin-off prequel della serie originale Netflix The Witcher, intitolata Blood Origin.

Insieme a Laurence O'Fuarain, che sarà il protagonista, ora è il turno di Michelle Yeoh, che andrà a interpretare il personaggio di Scìan, l'ultima superstite della sua tribù nomade di elfi, estremamente brava con la spada ma anche molto sofferente per via delle numerose perdite che ha subito nella sua vita. Ha l'opportunità di recuperare una spada sacra che era stata rubata alla sua tribù, e decide di buttarsi a capofitto in una caccia pericolosa che muterà per sempre il destino del Continente.

L'attrice malese, esperta di arti marziali, ha recitato in Star Trek: Discovery e in tanti famosi film per il cinema, come Avatar e Memorie di una Geisha.

Come è già stato precedentemente annunciato, Blood Origin sarà ambientato circa 1200 anni prima rispetto a The Witcher, e infatti racconterà gli eventi che hanno portato alla creazione del primo Strigo, attraverso la congiunzione delle sfere che ha fatto sì che i mondi dei mostri, degli uomini, degli elfi si sono uniti in un'unica entità. Tuttavia, non si sa ancora molto su quando possiamo aspettarci l'uscita della serie.

Fonte: Variety