Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Come sappiamo, la sesta e ultima stagione di Better Call Saul verrà rilasciata in due parti. Ci saranno solo tredici episodi, quindi ciò significa che probabilmente vedremo i primi sei (o sette) e dopo un certo periodo di tempo quelli rimanenti. Il "certo periodo di tempo" dipende strettamente da AMC.

Ma perché dividere la stagione in due? Non abbiamo tutti sofferto abbastanza aspettando così tanto tempo per scoprire l'epilogo? Potrebbe essere frustrante, ma siamo sicuri che ci siano alcune ragioni logistiche per AMC, almeno per prendere questa opzione in considerazione.

Innanzitutto, AMC vuole il riconoscimento e la stampa: più a lungo riescono a mantenere lo spettacolo in prima pagina, meglio è per loro. Better Call Saul ha ottenuto successo e ha avuto un appassionato seguito nel corso degli anni, ma forse non sempre se n'è parlato abbastanza. Dato che alcune scadenze hanno come termine il 1° giugno, non sarebbe una sorpresa se la prima metà della stagione venisse rilasciata prima e la seconda metà dopo questa data. Ciò consentirebbe loro di cavalcare l'onda per diversi anni - e questa strategia è stata utilizzata sia con la fine di Breaking Bad che con Mad Men.

Inoltre, strutturare la stagione in questo modo darebbe loro un periodo di tempo più lungo per promuovere altri spettacoli in arrivo sulla rete, mantenendo così il loro marchio in prima pagina per un po' più di tempo.

E per la post-produzione? A volte, ci vuole un po' di tempo prima che gli episodi vengano modificati in post-produzione. Potrebbe esserci un leggero vantaggio nel dividere la stagione sotto questo punto di vista: consentirebbe ad AMC di mandare in onda la prima metà della stagione mentre si lavora, presumibilmente, sulla seconda.

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul non ha ancora una data di debutto ufficiale. In attesa di ulteriori notizie, dai un'occhiata alla sezione relativa!