Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Secondo Tony Dalton, non siamo pronti per ciò che la sesta e ultima stagione di Better Call Saul ha in serbo per noi. Mentre la prima metà è in pieno svolgimento, l'attore avverte gli spettatori di prepararsi:

"Non importa cosa pensano accadrà, gli spettatori non ne hanno idea. Penso che la gente lo adorerà. Questa è l'ultima stagione, quindi hanno dato tutti il massimo. È un all-in, abbiamo fatto di tutto. Ci siamo assicurati di aver fatto tutto con la massima attenzione. È super eccitante vedere come andrà a finire tutto. Una cosa è leggerlo, l'altra cosa è filmarlo".

Il cattivo di Better Call Saul Tony Dalton parla inoltre del talento messo nell'interpretazione dell'affascinante ma letale Lalo Salamanca, e del triste destino di Nacho Varga visto nello scorso episodio.

Siamo tutti ancora in lutto per la morte di Nacho (Michael Mando). Desiderava disperatamente uscire dal giro del cartello, ma era troppo tardi per lui. Dopo che Lalo è riuscito a sfuggire al tentativo di omicidio, Nacho è in fuga, e Lalo è stato ritenuto morto dalle autorità. Ma nell'apertura della stagione, Lalo chiama suo zio, Hector, per dirgli che è vivo - e sa a chi dare la colpa per l'attentato alla sua vita:

“Questa cosa che è successa a questo personaggio è stata piuttosto scioccante per lui, non se l'aspettava. Quindi ha gli occhi che gridano vendetta".

Lalo è un assassino a sangue freddo, ma è anche un incantatore, il che potrebbe renderlo uno dei cattivi più spaventosi della TV:

"È fantastico, perché quando sei affascinante le persone sono sempre gentili con te", afferma Dalton. “Se hai questo tipo di comportamento che ha Lalo, in cui sembra che non gli importi di niente, tutti sono un po' più felici di essere intorno a te. È stato educativo per me, quando sorridi le persone sono un po' più gentili con te, in banca, al supermercato. Lalo è così".

Il quarto episodio di Better Call Saul sarà rilasciato su Netflix il 3 maggio.

Fonte: Variety