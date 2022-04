Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Netflix ha rilasciato solo tre episodi dell'ultima stagione di Better Call Saul, ma gli spettatori hanno già capito che nessuno dei personaggi è al sicuro: una prova di questo, è l'importante quanto scioccante morte appena avvenuta.

La quinta stagione della serie si è conclusa con Nacho Varga (Michael Mando) in fuga dal complesso di Lalo Salamanca mentre gli assassini sono entrati per cercare di ucciderlo. La sesta stagione riprende immediatamente quel filo, e da allora ha seguito Nacho, il cui viaggio è terminato.

All'inizio dell'episodio 6x03 Nacho fugge dai cugini Salamanca, rifugiandosi all'interno di un camion petrolifero prima di ottenere finalmente aiuto da Mike e Gus per tornare negli Stati Uniti. Come favore in cambio del suo trasferimento oltre il confine, Nacho accetta che Gus lo consegni ai Salamanca e paghi della morte di Lalo (anche se non dimentichiamolo, Hector sa che Lalo è vivo). Forgiano un piano per Nacho per dire ai Salamanca e Juan Bolsa che aveva lavorato per anni con una banda peruviana, che lo ha pagato per far uccidere Lalo. Nacho, tuttavia, non si accontenta di fornire loro solo questa informazione: si rivolge a Hector e confessa che il motivo per cui è legato su una sedia a rotelle e non è in grado di comunicare verbalmente è a causa sua, avendo scambiato le sue pillole nella terza stagione.

Prima del loro incontro con i Salamanca, però, Gus e Mike escogitano un piano con Nacho per fargli tentare una fuga e invece di essere ucciso dal Cartello venga fatto fuori rapidamente dal socio di Gus. Sembra che Nacho sia d'accordo, ma prima dell'incontro diventa chiaro che ha qualcos'altro in mente - dato che stringe un pezzo di vetro nella sua mano. Proprio nel momento in cui avrebbe tentato di fuggire, Nacho si taglia la fascetta, pugnala Bolsa con il vetro e lo prende in ostaggio, puntandogli la pistola alla testa. Rendendosi conto che non c'è via d'uscita e che si è messo alle strette ancora una volta, Nacho punta la pistola contro sé stesso e si toglie la vita.

Il quarto episodio di Better Call Saul sarà rilasciato su Netflix il 3 maggio.

