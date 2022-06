Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 minuti fa

AMC ha da poco annunciato che la leggenda della commedia americana Carol Burnett apparirà come guest star negli ultimi episodi di Better Call Saul, interpretando un personaggio di nome Marion. Non è ancora chiaro come Marion si inserirà nell'epilogo del complicato viaggio di Jimmy McGill (Bob Odenkirk).

"Sono entusiasta di far parte del mio programma preferito", ha dichiarato Burnett, sei volte vincitrice di un Emmy Awards.

Parlando del gran finale in arrivo, gli spettatori non vedono l'ora di vedere il ritorno di Bryan Cranston e Aaron Paul nei panni degli incomparabili Walter White e Jesse Pinkman.

Di recente, lo stesso Cranston ha avuto l'occasione di stuzzicare i fan prima del suo tanto atteso ritorno:

"È stato surreale. Aaron Paul ed io abbiamo dovuto coordinare i nostri programmi per assicurarci di essere disponibili quando la stagione era in produzione. Quindi ad aprile di un anno fa abbiamo fatto le riprese. Non so in quale episodio si tratti, perché non è stato girato in ordine cronologico. Siamo stati portati in aereo nel New Mexico di nascosto, hanno creato questo velo di privacy: siamo stati mandati immediatamente in un B&B che non ci era permesso lasciare. È stato molto eccitante! Ma è stato difficile tenere il segreto per un anno. E poi, quando Better Call Saul è stato presentato in anteprima, lo hanno annunciato e io e Aaron ci siamo detti: 'Oh, beh, credo che ora possiamo parlarne'.".

Fonte: Variety