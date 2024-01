Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 gennaio 2024

Le cerimonie dei Golden Globe e dei Critics Choice Awards 2024 hanno confermato il successo per Beef – Lo Scontro, che si è aggiudicata un totale di 10 premi.

Nel backstage Lee Sung Jin ha dichiarato: "Questo progetto deriva da un fatto personale, una volta ho seguito per 30-40 minuti un tizio che mi aveva mandato a quel paese in macchina. Avrà sicuramente pensato che fossi un pazzo, che lo stessi pedinando. Non so perché l’ho fatto. Sono grato a quel ragazzo che mi ha sgridato nel traffico tre anni fa. Non l’ho lasciato andare e ora abbiamo questa serie TV".

Inoltre, lo showrunner coreano ha aggiunto: "Sento che ci sono così tanti percorsi che si posso intraprendere. Avevamo pensato a qualcosa di limitato, ma ora ho bene in mente come far proseguire la storia, in modo che diventi una trilogia. Ci sono molte idee da parte mia per continuare questa storia. Penso che dovremmo essere benedetti con una seconda stagione, ci sono molti modi per andare avanti per Danny e Amy, ma dipende tutto da Netflix.. siamo in attesa".

Amy Lau (Ali Wong) è una rinomata imprenditrice che sta per vendere la sua attività guadagnando una fortuna e potendo finalmente permettersi di passare del tempo con la figlia, abituata alla presenza assidua del padre, l’artista mancato e bambinone George. Danny Cho (Steven Yeun) invece è un appaltatore tuttofare sempre al verde, che tenta di racimolare abbastanza soldi per estinguere i debiti di genitori e fratello, senza troppo successo. Un giorno le vite di Amy e Danny si scontrano durante un incidente d’auto e da allora tra i due nasce una rivalità feroce, instancabile, creativa e chiaramente votata al disastro.

Beef – Lo scontro è presente nell'elenco delle migliori serie TV del 2023 secondo Mad for Series. I 10 episodi sono disponibili su Netflix.

Fonte: Variety