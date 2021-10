Batwoman 3: svelate le Foto della nuova Stagione della Serie TV

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha rilasciato le fotografie ufficiali per Mad As a Hatter, il primo episodio della terza stagione di Batwoman.

Già si conoscono la sinossi e le nuove voci del cast della serie TV e adesso le fotografie ufficiali della premiere danno uno sguardo approfondito su tutti i personaggi, soprattutto sul Cappellaio Matto, già apparso nel trailer della nuova stagione.

Negli scatti sono presenti anche Batwoman, Batwing, Marie, Sophie e Alice.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Mad As a Hatter - scritto da Caroline Dries e diretto da Holly Dale - debutterà mercoledì 13 ottobre su The CW.

Batwoman è una serie televisiva statunitense creata da Caroline Dries basata sull'omonimo carattere della DC Comics e trasmessa dal network americano The CW.

Fonte: Comic Book