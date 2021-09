Aquaman: King of Atlantis - la nuova Sinossi della Serie Animata

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 03 settembre 2021

La piattaforma HBO Max è pronta ad ampliare sempre più il proprio catalogo dedicato all’universo fumettistico della DC e, in attesa della terza stagione di Harley Quinn e degli annunciati progetti sul Crociato Incappucciato e sull’ultimo figlio di Krypton, un altro supereroe sarà protagonista di una serie d’animazione.

La scelta stavolta è caduta sul Protettore degli Oceani, che si prepara a vivere nuove incredibili avventure nello show intitolato Aquaman: King of Atlantis.

In vista di ottobre e del prossimo DC FanDome, evento dedicato a tutto il panorama filmico, televisivo, ludico e fumettistico legato agli eroi dell’iconica casa editrice, in cui verranno svelati maggiori dettagli in merito, è trapelata online una prima sinossi ufficiale.

Stando a quanto comunicato, la miniserie in tre parti vedrà Aquaman, con l’aiuto dei suoi due consiglieri Vulko e la principessa Mera, alle prese con le responsabilità connesse alla carica di re di Atlantide.

Tra abitanti della superficie senza scrupoli, antiche minacce da affrontare e il suo stesso fratellastro, intenzionato a rovesciarlo, Arthur Curry dovrà dimostrare ai suoi sudditi, e a se stesso, di essere l’uomo giusto per brandire il tridente.

Lo show vedrà James Wan (regista dello stesso film con Jason Mamoa), Michael Clear (MacGyver), Rob Hackett (Swamp Thing) e Sam Register in veste di produttori esecutivi, in collaborazione con Victor Courtright e Marly Halpern-Graser, coinvolti anche in veste di showrunner.

Fonte: Comic Book