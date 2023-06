Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Ted Lasso potrebbe essere giunto alla sua conclusione, ma sembra che Apple TV+ abbia molte altre storie all'orizzonte: la piattaforma di streaming ha infatti svelato uno sfrigolante promo per la sua prossima programmazione, fornendo il primo sguardo a una serie di film e serie TV in uscita. Ciò include i primi sguardi alle nuove stagioni di spettacoli come The Morning Show, The Afterparty, Fondazione, Loot, Swagger e Physical, ma anche agli imminenti progetti inediti, tra cui Lezioni di Chimica con Brie Larson, The Crowded Room con Tom Holland e Amanda Seyfried e Masters of the Air, con Austin Butler.

Per quanto riguarda i film, Apple TV+ presenterà The Beanie Bubble, Flora and Son e Stephen Curry: Underrated.

Di seguito, il calendario completo.

The Crowded Room, in arrivo il 9 giugno

The Crowded Room è un'avvincente serie limitata di 10 episodi che vede Tom Holland - oltre che produttore esecutivo - nei panni del protagonista Danny Sullivan, un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979.

Un thriller avvincente raccontato attraverso una serie di interviste con Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si svolge, rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e i colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che gli cambierà la vita.

Swagger - stagione 2, in arrivo il 23 giugno

Ispirato dalle esperienze della superstar dell'NBA Kevin Durant, Swagger esplora il mondo del basket giovanile e i giocatori, le loro famiglie e gli allenatori che camminano sulla linea sottile tra sogni e ambizione, opportunismo e corruzione. Fuori dal campo, lo spettacolo rivela com'è crescere in America.

L'acclamato ed emozionante dramma sportivo è diretto dal creatore, showrunner e regista Reggie Rock Bythewood e prodotto da Bythewood, Durant, Brian Grazer e Rich Kleiman.

Hijack - Sette Ore in Alta Quota, in arrivo il 28 giugno

Hijack è un thriller che segue il viaggio di un aereo dirottato mentre si dirige verso Londra con un volo di sette ore, e le autorità a terra si affrettano a cercare risposte.

Hijack vede in veste di protagonista e produttore esecutivo il vincitore del SAG Award e candidato all'Emmy Idris Elba. La serie TV è stata creata da George Kay e Jim Field Smith, che hanno anche scritto e diretto lo spettacolo. I 7 episodi sono interpretati anche dal vincitore dell'Emmy Award e del NAACP Image Award Archie Panjabi.

The afterparty - stagione 2, in arrivo il 12 luglio

Nata dai premi Oscar Chris Miller e Phil Lord, ogni episodio di The Afterparty esplora il racconto di un personaggio diverso in una fatidica serata, il tutto raccontato attraverso generi cinematografici popolari e immagini uniche per adattarsi alla prospettiva del narratore.

Nella seconda stagione un matrimonio viene rovinato quando lo sposo viene assassinato e ogni invitato è un sospettato. Il Detective Danner (Tiffany Haddish) torna per aiutare Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) a risolvere il caso interrogando membri della famiglia, amanti sfortunati e soci in affari, e ascoltando la rivisitazione del fine settimana di ogni sospettato, ognuno con la propria prospettiva e stile visivo unici.

Fondazione - stagione 2, in arrivo il 14 luglio

Basato sui pluripremiati romanzi di Isaac Asimov, Fondazione racconta le vicende di una banda di esuli nel loro viaggio per salvare l'umanità e ricostruire la civiltà a seguito della caduta dell'Impero Galattico.

Ambientata più di un secolo dopo gli eventi del finale del primo capitolo, la tensione è destinata a salire nelle prossime puntate. Mentre i Cleon si dissolvono, una regina vendicativa complotta per distruggere l'Impero dall'interno. Hari, Gaal e Salvor scoprono una colonia con abilità psioniche che minacciano di alterare la psicostoria stessa. La Fondazione è entrata nella sua fase religiosa, promulgando la Chiesa di Seldon e incitando la Seconda Crisi: la guerra con l'Impero. Fondazione racconta le storie di quattro individui cruciali che trascendono lo spazio e il tempo mentre superano crisi mortali, mutevoli lealtà e relazioni complicate che alla fine determineranno il destino dell'umanità.

Il monumentale adattamento di Fondazione racconta le storie di quattro individui che trascendono lo spazio e il tempo mentre superano crisi mortali, mutevoli lealtà e complicate relazioni che alla fine determineranno il destino dell'umanità.

L'epica saga del narratore David S. Goyer presenta un cast internazionale guidato dagli attori nominati agli Emmy Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey.

Physical - stagione 3, in arrivo il 2 agosto

La commedia drammatica, interpretata e prodotta da Rose Byrne e proveniente dalla creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva Annie Weisman, tornerà per la sua terza e ultima stagione di 10 episodi questa estate.

Ambientato nell'idilliaca ma fragile spiaggia paradisiaca della soleggiata San Diego degli anni '80, Physical è una commedia dark che segue Sheila Rubin (Byrne), una casalinga frustrata che combatte silenziosamente i propri demoni e una crudele voce interiore. Tutto cambia quando l'aerobica entra nella sua vita, dando inizio a un percorso di emancipazione e successo.

The Morning Show - stagione 3, in arrivo nell'autunno 2023

The Morning Show è interpretato da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston - che sono anche produttori esecutivi - ed è diretto e prodotto da Mimi Leder, con Charlotte Stoudt come showrunner e produttrice esecutiva per la terza stagione.

Il prossimo capitolo espande il suo cast stellare con nuove aggiunte, tra cui Jon Hamm, Nicole Beharie, Julianna Margulies e le star ricorrenti Tig Notaro, Stephen Fry e Natalie Morales.

I nuovi episodi riprenderanno dopo gli eventi delle scorse stagioni, che hanno visto il team di The Morning Show emergere dalle macerie dopo le azioni di Alex (Aniston) e Bradley (Witherspoon), verso un mondo in evoluzione dove ciò che conta davvero è l'identità.

Lezioni di Chimica, in arrivo il 13 ottobre

Ambientato nei primi anni '50, Lezioni di Chimica segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene ostacolato da una società che relega le donne alla sfera domestica. Quando Elizabeth si ritrova licenziata dal suo laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate - e agli uomini che improvvisamente la ascoltano - molto più di qualche ricetta.

La serie TV è basata sull'omonimo romanzo bestseller di Bonnie Garmus, ed è interpretata anche da Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker e Thomas Mann.

Sugar, in arrivo nel 2023

Nata dai produttori di X-Men e Invasion e interpretato da Colin Farrell, Sugar è la storia di John Sugar, un Detective privato che indaga sulla misteriosa scomparsa dell'amata nipote di un leggendario produttore di Hollywood nella moderna Los Angeles.

Oltre a Farrell, il cast di Sugar include Kirby Howell-Baptiste, la candidata all'Oscar e vincitrice del SAG Award Amy Ryan, la due volte vincitrice dell'Emmy Award Anna Gunn, il vincitore dell'Emmy Award James Cromwell, Dennis Boutsikaris, Alex Hernandez e Lindsay Pulpisher.

Loot - stagione 2, in arrivo nel 2023

In Loot, la miliardaria Molly Novak (Maya Rudolph) ha una vita da sogno, completa di jet privati, una villa e un gigayacht, tutto ciò che il suo cuore desidera. Ma quando suo marito la tradisce, inizia a dare pubblicamente di matto, diventando materiale sicuro per i tabloid. Sta toccando il fondo quando apprende, con sua sorpresa, di avere una fondazione di beneficenza gestita da Sofia Salinas (MJ Rodriguez), che supplica Molly di smetterla di generare cattiva stampa. Con il suo devoto assistente Nicholas (Joel Kim Booster) al suo fianco e con l'aiuto di Sofia e del suo team, tra cui il mite Arthur (Nat Faxon) e il suo cugino ottimista e amante della cultura pop Howard (Ron Funches), Molly intraprende un viaggio alla scoperta di sé stessa.

Palm Royale, in arrivo nel 2023

Palm Royale è una nuova commedia Apple Original di 10 episodi, del creatore Abe Sylvia e del regista Tate Taylor, con protagonisti e produttori esecutivi Kristen Wiig e Laura Dern.

Una storia su persone meravigliosamente impossibili, Palm Royale segue il tentativo di Maxine Simmons (Wiig) di assicurarsi il suo posto al tavolo più esclusivo d'America: l'alta società di Palm Beach. Mentre si sforza di attraversare quella linea impermeabile tra ricchi e poveri, Palm Royale pone le stesse domande che ancora oggi ci sconcertano: "Chi si siede al tavolo? Come ci si arriva? Cosa sacrificherai nel frattempo?". Ambientato nei primi anni '70, la serie TV è una testimonianza di ogni outsider che lotta per la propria possibilità di successo superficiale.

Il cast comprende anche Allison Janney, Carol Burnett, Leslie Bibb, Ricky Martin, Josh Lucas, Mindy Cohn, Kaia Gerber, Julia Duffy, Jason Canela, Jordan Bridges e Claudia Ferri.

Masters of the Air, in arrivo prossimamente

Masters of the Air è una serie limitata che riunisce Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman dopo le loro collaborazioni in Band of Brothers - Fratelli al Fronte e The Pacific.

Interpretato da Austin Butler, lo spettacolo è basato sull'avvincente libro di Donald L. Miller e segue la storia vera e profondamente personale dei ragazzi bombardieri americani nella Seconda Guerra Mondiale che hanno portato la guerra alle porte di Hitler.

Secondo la descrizione ufficiale, "Cinque miglia sopra la terra e dietro le linee nemiche, undici uomini all'interno di un bombardiere conosciuto come 'Fortezza Volante' combattono contro stormi di combattenti tedeschi".