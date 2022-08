Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo la recente notizia dell’ingresso nel cast della star di Mad Men, Jon Hamm, è stato annunciato che una vecchia conoscenza del pubblico di The Morning Show tornerà nella prossima, terza stagione del drama targato Apple TV+.

Julianna Margulies è pronta infatti a riassumere il ruolo ricorrente di Laura Peterson, la conduttrice di UBA News che nel secondo arco narrativo aveva creato un po' di tensione tra Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon di Big Little Lies), divenendo infine l'interesse amoroso di quest’ultima.

In precedenza l’attrice, conosciuta per aver interpretato Alicia Florrick in The Good Wife e l’infermiera Carol Hathaway in E.R. – Medici in Prima Linea, aveva già manifestato l’intenzione di vestire di nuovo i panni del personaggio, sperando di poterne esplorare maggiormente le varie sfaccettature.

“La trovo affascinante” – aveva così dichiarato Margulies – “Vorrei apprendere del suo passato: quando ha scoperto di essere gay? Come hanno reagito i suoi genitori? Cosa ama fare quando non lavora? Se ha mai avuto una relazione a lungo termine o è in grado di averla? Mi piacerebbe sapere se si è davvero innamorata di Bradley o se invece è solo un'altra avventura. Desidererei vederla stringere un'amicizia con Alex: possono riuscire a farcela, nonostante il loro passato, andare avanti e instaurare così un rapporto genuino?”.

Per vedere cosa realizzeranno gli sceneggiatori e se qualcuna di queste domande troveranno risposta, non resta che attendere il debutto dei prossimi episodi, al momento in fase di produzione e ancora senza una data ufficiale di uscita.

Fonte: Comic Book