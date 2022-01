Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 39 minuti fa

Dato il successo dello spettacolo, che l'anno scorso ha raccolto Emmy, SAG e Critics Choice Awards, The Morning Show è stato rinnovato per una terza stagione da Apple TV+.

Con protagoniste e produttrici esecutive Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, e diretto da Mimi Leder, la terza stagione dell'acclamato dramma introdurrà una nuova showrunner e produttrice esecutiva: Charlotte Stoudt, nota soprattutto per il suo lavoro in Homeland e House of Cards. Kerry Ehrin, che ha sviluppato la serie e ha presentato la prima e la seconda stagione, sarà consulente per la terza stagione. Apple TV+ rivela inoltre che l'ex showrunner continuerà lo sviluppo di una nuova serie per la piattaforma, secondo i termini di un accordo globale precedentemente annunciato.

Matt Cherniss, capo della programmazione di Apple TV+, ha così commentato il rinnovo:

"È stato emozionante vedere The Morning Show andare sempre più rafforzandosi nelle ultime due stagioni, esplorando trame di attualità che hanno coinvolto il pubblico di tutto il mondo. Siamo entusiasti di vedere il lavoro di Charlotte nella terza stagione e di guardare la magia che Jennifer, Reese e il nostro cast maestoso continuano a portare nello spettacolo".

Stoudt è stata altrettanto felice di entrare a far parte della crew:

"Sono entusiasta di unire le forze con Apple TV+ e The Morning Show. Il cast, guidato dalle fenomenali Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, è davvero incredibile. Kerry, Mimi e Michael, e i team di Media Res, Hello Sunshine ed Echo Films, hanno creato un mondo irresistibile che è delizioso e provocatorio".

La prima e la seconda stagione di The Morning Show sono ora in streaming su Apple TV+.

Fonte: Collider