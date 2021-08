Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Agosto agli sgoccioli non è di per sé una buona notizia, ma lo diventa se l'arrivo di settembre porta con sé l'attesissima seconda stagione di The Morning Show.

L'acclamata serie TV di casa Apple, dopo una lunghissima attesa dovuta alla pandemia, è pronta a tornare il 17 settembre, come era stato precedentemente annunciato. Finalmente è stato appena rilasciato il trailer dei nuovi episodi.

Alex (Jennifer Aniston), cedendo alle insistenze di Cory, decide di tornare al programma. Ma le divergenze con Bradley (Reese Witherspoon) sono tutt'altro che appianate. Assistiamo poi all'esordio sul set del nuovo personaggio interpretato da Julianna Marguiles, che complica ancora di più la dinamica tra le due protagoniste.

Siete carichi per questa nuova stagione di The Morning Show?