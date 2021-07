Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 14 giugno 2021

Dopo una lunga attesa, The Morning Show sta finalmente per tornare questo autunno.

Apple TV+ ha rilasciato il primo teaser trailer della seconda stagione della show che vede protagoniste (oltre che produttrici esecutive) Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Acclamata dal pubblico e dalla critica, vincitrice di Emmy, Sag e Critics Choice Awards, la serie TV nata sull'onda del movimento Me Too, racconta le spesso sporche dinamiche di potere nel mondo dello show business e, in particolare, nel network televisivo UBA.

La seconda stagione, oltre a Aniston e Witherspoon, vedrà il ritorno di Steve Carell e Billy Crudup e vedrà anche l'ingresso di Julianna Margulies (The Good Wife) e Holland Taylor (Due uomini e mezzo, Hollywood).

I dieci episodi che comporranno la nuova stagione non verranno rilasciati tutti insieme, bensì uno a settimana, ogni venerdì, a partire dal prossimo 17 settembre.

Ecco quindi il teaser appena rilasciato di The Morning Show 2, buona visione!