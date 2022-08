Andor: svelato il Ruolo di Fiona Shaw nella Serie TV Star Wars

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

All'inizio di questo mese, Disney+ ha annunciato il cambio di data di uscita della prossima serie TV di Star Wars Andor, svelando anche il trailer ufficiale.

Nelle scorse ore, sono state inoltre diffuse le prime immagini che ritraggono il personaggio affidato a Fiona Shaw. L'attrice irlandese interpreta Maarva, punto di riferimento per Cassian (Diego Luna), nonché madre adottiva.

Shaw, in una recente intervista, ha spiegato che il creatore e showrunner dello spettacolo, Tony Gilroy, si è ispirato alla società contemporanea per delineare la vita di coloro che vivono l’oppressione dell’Impero Galattico:

"Tony Gilroy ha avuto un’idea grandiosa per il parallelismo al mondo di Donald Trump. La nostra Terra sta esplodendo in vari posti attualmente, i diritti delle persone stanno scomparendo e Andor riflette quella situazione. Nella trama l’Impero sta prendendo il controllo e sembra che stia accadendo anche nella realtà".

L'attrice di Killing Eve, ha continuato affermando:

"Sono rimasta colpita dalle intenzioni social-realiste di Tony… Ha creato una nuova moralità ed è davvero profonda e umana, c’è dolore, lutto, speranza, paura. Non ci sono solo colori primari".

Composta da dodici episodi, Andor sarà disponibile dal 21 settembre con i primi tre episodi su Disney+. Una seconda stagione è già stata confermata a maggio, che ci condurrà agli eventi del film Rogue One.

