Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nella giornata di oggi Disney+ ha rilasciato Andor, che riporta Diego Luna nei panni del protagonista. Dopo The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi le aspettative dei fan per questa nuova serie TV erano sicuramente alte, e il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes dai primi due episodi è decisamente soddisfacente: lo spettacolo ha infatti raggiunto un grandioso 88% sul famoso aggregatore di recensioni. In confronto, la prima stagione di The Mandalorian ha ottenuto un 93%, The Book of Boba Fett il 66% e Obi-Wan Kenobi l'83%.

Il primo capitolo di Andor - già rinnovato per una seconda stagione - è costituito da 12 episodi. L'era descritta nello spettacolo è piena di pericoli, inganni e intrighi mentre Cassian intraprende il percorso che è destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Lo show presenta Star Wars da una prospettiva diversa, concentrandosi sulle persone comuni le cui vite sono influenzate dall'Impero.

Nel frattempo, lo sceneggiatore e regista Gilroy ha dichiarato che le riprese della prossima stagione inizieranno probabilmente già a novembre:

"Inizieremo a girare a novembre per la parte 2. In passato le operazioni si sono svolte in due anni. Gireremo probabilmente da novembre ad agosto. La nostra ultima post produzione è durata circa un anno".