Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

A poche ore dal debutto della prima stagione di Andor, lo showrunner Tony Gilroy ha annunciato che le riprese dei nuovi episodi inizieranno massimo entro la fine del 2022.

Lucasfilm ha confermato il rinnovo per una seconda stagione molto prima del debutto, sicura del fatto che questo nuovo progetto potrà soddisfare i fan. La serie TV infatti è stata già accolta da pareri positivi dagli addetti ai lavori che hanno potuto vederla in anteprima.

Alcuni portavoce hanno fatto trapelare alcuni dettagli sulla prossima stagione che confermano come la narrazione proseguirà collegandosi direttamente al film Rogue One. Il riferimento temporale dovrebbe cambiare ogni tre episodi, per culminare nella presentazione di K-2SO.

Lo sceneggiatore e regista statunitense Gilroy, ha dichiarato che le riprese inizieranno probabilmente già a novembre:

"Inizieremo a girare a novembre per la parte 2. In passato le operazioni si sono svolte in due anni. Gireremo probabilmente da novembre ad agosto. La nostra ultima post produzione è durata circa un anno".

Le stime di Gilroy vanno a collocare l'uscita della seconda stagione non prima dell'autunno del 2024. Si tratta di tempistiche che faranno senz'altro storcere il naso ai fan della saga, i quali potranno però godersi la prima stagione di Andor in uscita il 21 settembre su Disney+.

Per chi non ne avesse abbastanza, a febbraio del 2023 sarà disponibile la terza stagione di The Mandalorian, sempre sulla piattaforma della Casa di Topolino.

Fonte: Screen Rant