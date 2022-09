Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

"Spie, sabotatori, assassini... tutti noi abbiamo fatto cose terribili in nome della ribellione".

La prossima serie TV che andrà a espandere la galassia di Star Wars, regalando ancora emozioni ai fan, è Andor. A distanza di circa sei anni dal film Rogue One: A Star Wars Story, Diego Luna sarà di nuovo la spia della Ribellione, Cassian Andor.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Trama e cast

Ambientato cinque anni prima degli eventi raccontati nella pellicola Rogue One, lo show esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sulle avventure di Andor (Luna) e sul viaggio del protagonista che lo porterà a scoprire come può fare la differenza; dopo il lavoro di spia dei ribelli negli anni formativi della Ribellione, prima degli eventi raccontati in Star Wars: Una Nuova Speranza. La trama racconta la nascita della Ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti, lungo un’epoca colma di pericoli, inganni e intrighi.

Secondo la descrizione ufficiale, "Andor è entusiasmante thriller di spionaggio ricco di missioni pericolose che hanno come obiettivo riportare la speranza in una Galassia stretta nella morsa dello spietato Impero".

Il cast comprende un gruppo variegato, composto da molti attori premiati provenienti dal mondo del teatro britannico e da altri interpreti già noti nel franchise di Star Wars. Oltre a Luna (Narcos: Messico), saranno presenti Genevieve O’Reilly (Star Wars Rebels) che interpreta nuovamente il ruolo di Mon Mothma.

Accanto a loro si muoveranno anche Stellan Skarsgård (Chernobyl), Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller (Poldark), Fiona Shaw (Killing Eve) e Forest Whitaker (Godfather of Harlem).

Luthen Rael ( Skarsgård ): fondatore dell’Alleanza Ribelle e mentore di Cassian;

): fondatore dell’Alleanza Ribelle e mentore di Cassian; Bix Caleen ( Arjona ): ribelle amica di Cassian;

): ribelle amica di Cassian; Maarva Andor ( Shaw ): madre adottiva di Cassian;

): madre adottiva di Cassian; Dedra Meero ( Gough ): ufficiale imperiale;

): ufficiale imperiale; Syril Karn ( Soller ): agente di polizia determinato a fermare la ribellione di Cassian;

): agente di polizia determinato a fermare la ribellione di Cassian; Mon Mothma ( O’Reilly ): ex senatrice della Repubblica che ha contribuito a fondare l'Alleanza Ribelle;

): ex senatrice della Repubblica che ha contribuito a fondare l'Alleanza Ribelle; Saw Gerrera (Whitaker): partigiano che combatte contro l’Impero.

Produzione, sviluppo e curiosità

Mix perfetto tra un thriller e uno spy movie, Andor è creato da Tony Gilroy e si presenta come il prequel del film Rogue One del 2016, dove Gilroy era alla guida della sceneggiatura.

A novembre 2017 il CEO di The Walt Disney Company Bob Iger annuncia lo sviluppo di serie live-action basate sul franchise di Star Wars per la piattaforma Disney+. A novembre dello stesso anno viene rivelato che una di queste serie TV sarebbe stata incentrata su Cassian Andor. A dicembre 2020, il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy annuncia il titolo definitivo del progetto, evidenziando che la data di uscita era stata fissata per il 2022. Nel frattempo Diego Luna, oltre a essere il protagonista, risulta uno dei produttori esecutivi, in aggiunta a Kennedy, Gilroy, Sanne Wohlenberg e Michelle Rejwan.

I registi sono Toby Haynes (Doctor Who, Black Mirror) per gli episodi 1, 2, 3, 8, 9 e 10; Susanna White per gli episodi 4, 5 e 6; Benjamin Caron (The Crown) per gli episodi 7, 11 e 12. Gli scrittori sono invece Tony Gilroy (epsiodi 1,2, 3,11 e 12), Dan Gilroy (episodi 4, 5 e 6), Stephen Schiff (episodio 7) e Beau Willimon (episodi 8, 9 e 10).

Lo show esplora un arco di linea temporale non ancora sviluppato in Star Wars, quello in cui germoglia il seme della resistenza, che diventerà Ribellione grazie a un’organizzazione riunita per sabotare i piani dell’Impero. I contorni della narrazione sono maggiormente sfumati rispetto agli altri universi di Lucasfilm e appaiono più realistici, in linea con quanto già è stato visto in Rogue One. Precisamente lo spettacolo è ambientato tra Obi-Wan Kenobi e il film del 2016, sviluppandosi su due binari che, da una parte rivelano il passato di Cassian e dall’altra raccontano appunto la nascita della Ribellione, andando inoltre a mettere in rilievo personaggi che finora erano stati lasciati in secondo piano. Anche per questo motivo, Andor avrà il maggior numero di episodi in confronto alle produzioni passate.

Tony Gilroy, in un’intervista di presentazione, ha spiegato questa scelta, rivelando che ci sono 190 parti di dialogo nei primi dodici episodi, con più di trenta personaggi:

"I primi tre episodi sono abbastanza contenuti, avviene tutto nello stesso posto nell’arco di tre giorni. E poi, quando inizia il quarto episodio, abbiamo cominciato ad aggiungere personaggi e il mondo è diventato improvvisamente molto, molto grande".

Quindi, le prime due stagioni della serie TV saranno divise in quattro archi narrativi di tre episodi ciascuno, ognuno affidato a un regista diverso. Mentre nella prima gli archi copriranno 365 giorni, nella seconda racconteranno ben quattro anni di guerra civile.

La prima stagione sarà ambientata nel 5BBY, appunto cinque anni prima di Rogue One e Episodio IV: Una Nuova Speranza. La seconda stagione invece inizierà nel 4BBY e si concluderà nell’anno 0, ricollegandosi direttamente al film madre.

Data di uscita, episodi e trailer

Andor debutterà mercoledì 21 settembre su Disney+ con i primi due episodi. I successivi dieci episodi saranno rilasciati a cadenza settimanale fino al 30 novembre.

Di seguito il trailer rilasciato dai canali ufficiali Disney.