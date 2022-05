Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

L’universo di Star Wars sta diventando un immaginario sempre più interconnesso, che coinvolge non solo film e serie TV, ma anche fumetti, romanzi e videogiochi.

Obi-Wan Kenobi è all'orizzonte, previsto il debutto su Disney+ il 27 maggio, ma la casa di produzione Lucasfilm è in continua espansione, avendo una marcia in più quest'anno. Dopo la serie TV con Ewan McGregor protagonista ci sarà Andor, lo spin-off di Rogue One: A Star Wars Story del 2016, che vedrà Diego Luna riprendere il suo ruolo. Rogue One si colloca cronologicamente poco prima degli eventi di Una Nuova Speranza (Episodio IV).

Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, avrebbe confermato il debutto della serie TV con Cassian Andor per i mesi estivi, anche se al momento non c’è nulla di ufficiale. Possibile però, che venga inserita tra le serie TV della Marvel Ms. Marvel e She-Hulk.

Tony Girloy, presente anche nel team creativo di Rogue One, ha fornito dei dettagli sulla serie TV con Luna:

"Cassian Andor ha dato la sua vita per salvare la galassia, giusto? Ha sacrificato sé stesso, consapevolmente, senza nessuna vanità o pretesa di ottenere riconoscimenti per le sue azioni. Chi fa una cosa del genere? È su questo che sarà incentrata questa prima stagione".

Lo showrunner e regista statunitense ha poi concluso dicendo:

"La serie TV riguarda lui e il suo essere avverso alla rivoluzione, cinico, smarrito, ecc. La sua dimora adottiva sarà la base di tutta la nostra prima stagione, e vedremo come questo luogo verrà radicalizzato. Poi vedremo un altro pianeta che sarà completamente smontato nel senso coloniale del termine. L'Impero si sta espandendo rapidamente, e stanno facendo fuori tutti coloro che si mettono in mezzo".

Andor si soffermerà anche sulla vita di Cassian e sulla distruzione della stessa prima che i Ribelli diventassero, di fatto, la sua nuova famiglia.

Nel cast ci saranno Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Stellan Skarsgård (Chernobyl), Adria Arjona (True Detective), Fiona Shaw (Killing Eve) e Kyle Soller.

Come tutti gli show targati Star Wars, Andor debutterà su Disney+.

Fonte: Vanity Fair