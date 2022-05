Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo la conclusione di Moon Knight e l'arrivo nelle sale del secondo film di Doctor Strange, un altro progetto Marvel fa capolino: manca infatti meno di un mese al debutto di Ms. Marvel su Disney+ e, per celebrare il conto alla rovescia, i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo teaser trailer.

In one month, witness the beginning of a new marvel 💥@MsMarvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. #MsMarvel pic.twitter.com/VAAT7dHe0y — Marvel Entertainment (@Marvel) May 8, 2022

Il nuovo personaggio sarà interpretato dalla giovane Iman Vellani, al suo debutto come attrice:

"È strano. È davvero strano guardarsi dall'esterno in questo modo. Per esempio non so che aspetto ho quando mangio, quando sono felice, quando sono triste o quando corro. Sì, è terrificante, ma in modo divertente".

L'attrice ha poi continuato parlando del suo personaggio:

"Il fatto che lo show sia stato realizzato e che includa questo personaggio nell'MCU è importante. Non ho bisogno di dire esplicitamente di essere musulmana e pachistana, tutto viene fuori nello show. Penso sia abbastanza stimolante per le persone vedermi in questo grande progetto".

Ms. Marvel debutterà su Disney+ l'8 giugno.

