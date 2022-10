Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

"L'anno più letale. Una stagione come nessun'altra".

FX ha pubblicato il primo teaser trailer dell'11° stagione di American Horror Story.

Tra luci psichedeliche, effetti laser, club kid, teschi con spuntoni, sangue, oggetti da bondage e feticismo si sviluppa la breve clip ambientata in una New York City tra gli anni '70 e '80.

Il nuovo capitolo della serie antologica ideata da Ryan Murphy, porta in scena un’unica storia, a differenza di quanto avvenuto con il capitolo precedente, ma si sviluppa lungo due linee temporali. La narrazione segue le vicende notturne dell'ambiente LGBTQ+ preso di mira da un serial killer, mettendo in risalto il black out che colpì la Grande Mela e la diffusione dell'AIDS.

Il cast stavolta non sarà composto dai soliti Evan Peters, Emma Roberts, Jessica Lange e Sarah Paulson, ma ci sarà un gradito ritorno per i fan come quello di Zachary Quinto. Anche Billie Lourd, Patti LuPone e Isaac Powell saranno presenti insieme alle new entry Sandra Bernhard, Joe Mantello e Charlie Carver.

American Horror Story: New York City debutterà negli Stati Uniti il 19 ottobre.

Per l'Italia, dove è disponibile in streaming su Disney+, non è stata confermata ancora una data di uscita.

