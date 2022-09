Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo la recente aggiunta di Robert Patrick (X-Files), s’infoltiscono maggiormente le fila del cast del prossimo prequel di Yellowstone: è stato infatti annunciato che Jennifer Ehle è stata scritturata per apparire in 1923.

Lo show, sempre creato da Taylor Sheridan, seguirà una nuova generazione di Dutton, che si troverà a dover affrontare pandemie, rigide siccità, la fine del Proibizionismo e la Grande Depressione.

L’attrice, vista in The Looming Tower e conosciuta per aver dato il volto a Carla May Wilks in Cinquanta Sfumature di Grigio, ricoprirà il ruolo di Mary O'Connor, una suora irlandese che insegna alla School For American Indians nel Montana.

Oltre a Ehle e Patrick, la serie potrà contare sulla presenza di Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che la quinta stagione di Yellowstone - di cui è stato recentemente rilasciato un breve teaser trailer - è in procinto di debuttare in America il prossimo 13 novembre.

Fonte: Variety