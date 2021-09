Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Young Sheldon ha colpito il punto: lo spettacolo prequel di The Big Bang Theory sta ora dominando la scena comica proprio come il suo predecessore, facendo appassionare i fan di tutto il mondo e risultando come uno degli spettacoli di maggior successo della CBS.

Lo scorso capitolo della serie TV spin-off si è concluso con molte domande senza risposta, essendo una delle stagioni più tese dello show. Nell'attesa del debutto del prossimo lotto di episodi, ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla prossima stagione.

La trama

Dove eravamo rimasti? La fine della quarta stagione di Young Sheldon ha lasciato i genitori di Sheldon in una situazione piuttosto negativa: George è frustrato per come è andata la sua vita e litiga furiosamente con sua moglie Mary, mentre il giovane Georgie è testimone di tutto. George prende quindi le chiavi della macchina e si dirige al bar. Al locale incontra una single Brenda Sparks (Melissa Peterman), che gli chiede se volesse compagnia.

Nella decima stagione di The Big Bang Theory, Sheldon ha raccontato che suo padre tradiva sua madre, e questo riferimento potrebbe accadere nella stagione 5. Inoltre, un episodio della stagione 4 di Young Sheldon sembrava suggerire che la morte di George è ormai prossima: tutti segnali che sembrano indicare che il destino del padre di famiglia non sarà così solare in questa stagione.

Al momento della stesura di questo articolo, non è stata rilasciata una sinossi o ulteriori dettagli.

Il cast

Anche se una lista ufficiale del cast per la prossima stagione non è stata ancora rivelata, ci aspettiamo che il cast principale di Young Sheldon riprenda i loro ruoli per la quinta stagione. Iain Armitage tornerà nei panni del giovane protagonista, mentre Jim Parsons narrerà gli episodi. Zoe Perry sarà la madre di Sheldon, Mary Cooper, mentre Lance Barber sarà George Cooper Sr., il padre di Sheldon.

Raegan Revord riprenderà il ruolo della sorella gemella di Sheldon, Melissa "Missy" Cooper, Montana Jordan sarà il fratello maggiore George "Georgie" Cooper Jr. e Annie Potts sarà nuovamente la loro adorabile nonnina Constance "Connie" Tucker.

Il resto del cast ricorrente dello show include:

Wallace Shawn - John Sturgis

- John Sturgis Ryan Phuong - Tam Nguyen

- Tam Nguyen Doc Farrow - assistente allenatore Wilkins

- assistente allenatore Wilkins Brian Stepanek - Hubert Givens

- Hubert Givens Rex Linn - il preside Tom Petersen

- il preside Tom Petersen Sarah Baker - la bibliotecaria Sheryl Hutchins

- la bibliotecaria Sheryl Hutchins Ed Begley Jr. - Dr. Grant Linklettera

- Dr. Grant Linklettera Mckenna Grace - Paige Swanson

- Paige Swanson London Cheshire - Marcus

- Marcus Craig T. Nelson - Dale Ballard

Recenti rapporti suggeriscono che Wyatt McClure, volto di Billy, è stato promosso a regular.

Il trailer e la data di uscita

Al momento non è stato ancora rilasciato un trailer completo, ma un breve teaser incentrato su George.

Il primo episodio della quinta stagione di Young Sheldon sarà rilasciata il 7 ottobre su CBS. Non si hanno ancora notizie sul rilascio in Italia.