La stagione conclusiva di Young Sheldon è iniziata, portando con sé sfide significative per la famiglia Cooper, con Mary che si trova ad affrontare forse il cambiamento più profondo. Nel corso della serie TV Mary è stata il fulcro, mantenendo coesa l’unità familiare; eppure, con lo svolgersi del capitolo finale, si ritrova a navigare in acque inesplorate, con le sue solite responsabilità che sembrano diminuire.

La temporanea partenza di Mary da casa spinge Missy ad assumersi maggiori responsabilità. Nel frattempo, Sheldon prospera al college e Georgie si sta adattando alla paternità. Per la prima volta, Mary avverte una minore necessità della sua supervisione, una transizione che promette un periodo di adattamento.

Durante una recente intervista Steve Holland, il produttore esecutivo dello spettacolo, ha approfondito l'evoluzione delle circostanze di Mary:

"È un argomento interessante per lei, perché è vero, all'inizio vuole tornare a casa - a Mary piace essere coinvolta ed essere quella sempre presente in caso di una crisi familiare - ed essere separata da questo è difficile per lei. Questa lotta viene amplificata dall'indipendenza di Sheldon all'università, spingendo Mary a rivalutare il suo ruolo all'interno della dinamica familiare. Lei deve capire dov'è il suo posto, e questo si ripete per tutta la stagione, anche quando torna, perché anche Missy si è fatta avanti. Non è che sia infelice che la casa non stia cadendo a pezzi, ma fa un passo indietro perché capisce che non è così necessaria come pensava. Ovviamente, è ancora necessaria - è la mamma - ma si sente un po' spiazzata".

Come abbiamo visto in The Big Bang Theory, Mary rimarrà una parte importante della vita di Sheldon man mano che diventerà adulto, anche quando non vivranno più nello stesso Stato.

