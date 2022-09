Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nelle scorse ore la CBS ha rilasciato il primo trailer della sesta stagione di Young Sheldon, che conferma che le cose andranno di male in peggio per i Cooper.

Sheldon e la sua famiglia hanno attraversato un periodo difficile verso la fine del quinto capitolo, dopo che Georgie ha rivelato di aver accidentalmente messo incinta la sua ragazza. Ciò ha portato a molti altri problemi, incluse alcune difficoltà coniugali per George e Mary.

Nel trailer ogni membro della famiglia viene visto adattarsi alla nuova situazione. Da Georgie e Nonnina a Missy e Sheldon stesso, ogni personaggio sembra avrà molto da fare nel prossimo lotto di episodi.

Nel frattempo, in un’intervista è stato chiesto a Lance Barber - volto di George Cooper - cosa ci si può aspettare dalla sesta stagione di Young Sheldon, anticipando ulteriori drammi per George e famiglia:

"Tutti in quella famiglia sono incasinati, giusto? George ha perso il lavoro, Mary ha perso il lavoro. Sembra che la famiglia sia davvero coinvolta in un sacco di cose complicate in questa stagione. Voglio proprio vedere".

L’attore ha inoltre ribadito in precedenza la possibilità che George possa morire nella nuova stagione, così come prestabilito in The Big Bang Theory: qui infatti Sheldon ha rivelato che suo padre è morto quando lui aveva 14 anni, ovvero a due anni di distanza nella timeline dello spin-off.

Young Sheldon, dunque, potrebbe trasformarsi da sitcom a dramma familiare: invece di concentrarsi sul personaggio principale, a ogni membro dei Cooper sono stato assegnati i rispettivi archi narrativi, il che rende la serie complessivamente più interessante.

La sesta stagione di Young Sheldon debutterà sulla CBS il 29 settembre. Non è ancora nota la data di debutto in Italia.

Fonte: Screen Rant