Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 ore fa

Una delle comedy più popolari di CBS si sta per concludere: Young Sheldon - prequel di The Big Bang Theory - è stato un successo costante durante le sue stagioni, ma ora inizierà la produzione di una stagione 7 abbreviata e conclusiva, che uscirà a il 15 febbraio 2024.

"Come prequel di una delle più grandi comedy, Young Sheldon ha dimostrato che il fulmine può colpire due volte", ha affermato Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment. "Si è distinto per un cast eccezionale che è sembrato una famiglia fin dal primo momento in cui li abbiamo visti sullo schermo, dando vita a personaggi con storie uniche e toccanti che hanno attirato il pubblico fin dall'inizio. Esprimiamo un sincero ringraziamento ai produttori esecutivi Chuck Lorre, Steve Molaro e Steve Holland e all'intero team di sceneggiatori e produttori per sei meravigliose stagioni. Non vediamo l'ora di vedere lo svolgersi della loro stagione finale e di darle un saluto adeguato con i migliori episodi mai visti".

"Poter raccontare le origini di Sheldon Cooper ed espandere la storia per includere l'intera famiglia Cooper è stata un'esperienza meravigliosa", hanno affermato i produttori esecutivi Steve Holland, Steven Molaro e Chuck Lorre. "Siamo grati ai nostri fan per aver abbracciato questo capitolo dei Cooper nelle ultime sei stagioni e, a nome dell'intera famiglia di Young Sheldon, siamo entusiasti di condividere questa stagione finale con voi".

La settima e ultima stagione di Young Sheldon uscirà il 15 febbraio, col finale di stagione previsto per il 16 maggio.

Fonte: Comic Book