Young Sheldon 6: George Cooper morirà in Questa Stagione?

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Young Sheldon è appena tornato con la sua sesta stagione, e sembra che stia già gettando le basi per ciò che accadrà per i Cooper: la premiere ha infatti rivelato la lotta di Mary con la sua fede, mentre Mandy incontra finalmente i fratelli di Georgie, Missy e Sheldon.

Nel frattempo, l'ombra di una trama in particolare aleggia nello show da tempo: la morte di George - che, come The Big Bang Theory spiega, morì quando Sheldon aveva solo 14 anni. Per anni la CBS è stata quasi indecisa su narrativa perché è un po' troppo cupa per lo stile comico dello spettacolo. Ma mentre Young Sheldon avanza nella sua sequenza temporale, non ha altra scelta che avvicinarsi a questa tragedia. Se la serie TV seguirà la normale progressione del tempo senza rallentamenti di sorta, George potrebbe morire nel prossimo anno o due.

Di recente, un fan ha chiesto a Iain Armitage se lo show saluterà proprio quest'anno il personaggio di Lance Barber. Comprensibilmente, il giovane attore non ha fatto spoiler, ma si è invece concentrato sul suo co-protagonista e sul suo rapporto con lui.

I will NEVER say goodbye to Lance Barber — Iain Armitage (@IainLoveTheatre) September 30, 2022

Sheldon ha già quasi 13 anni, il che significa che la CBS non può più ritardare la sua crescita per mantenere in vita George. Supponendo che la serie TV mantenga il suo ritmo narrativo, George Cooper potrebbe morire verso la fine della stagione 6 o all'inizio della stagione 7.

Fonte: Screen Rant