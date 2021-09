Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il primo teaser della quinta stagione di Young Sheldon potrebbe non rivelare cosa succede (o non succede) tra George e Brenda Sparks, ma sicuramente ci dà una buona idea.

Come i fan ricorderanno, il finale della quarta stagione ha mostrato i genitori di Sheldon avere un'accesa discussione. George ha riconosciuto di essere scontento di come è andata a finire la sua vita, poi ha preso le chiavi della macchina e se n'è andato. La volta successiva che lo abbiamo visto era in un bar, dove una Brenda da poco single gli si è avvicinata e gli ha chiesto se voleva compagnia. "Certo", ha risposto prima della conclusione l'episodio.

In anteprima giovedì 7 ottobre, la stagione 5 “riprende esattamente da dove si è conclusa la scorsa stagione”, ha affermato il co-creatore della serie Steve Molaro. "George e Brenda sono ancora al bar, e scopriremo cosa è successo tra loro quella notte".

Il promo - che troverete in calce - vede Brenda e George sedersi per una birra. Quasi immediatamente, Brenda suggerisce di abbandonare il locale e andare "da qualche altra parte". Ma subito dopo che George le chiede cosa ha in mente, si mette una mano sul petto: sembra avere l'ennesimo infarto. Poco dopo, George viene visto in un letto d'ospedale e Mary si presenta con un visitatore a sorpresa: la forse amante di George, Brenda.

"I fan di The Big Bang Theory hanno sentito Sheldon raccontare storie su suo padre per anni", ha spiegato Molaro in una dichiarazione lo scorso maggio. “Cerchiamo di onorare quelle storie, ma ci piace anche trovare modi inaspettati per farle vivere. Come abbiamo appreso nelle prime quattro stagioni di Young Sheldon, queste storie che lo Sheldon adulto ci racconta provengono da una nuova prospettiva, una che ha acquisito dopo essere diventato lui stesso padre. A volte la vita si complica, ma siamo entusiasti di esplorare questi nuovi capitoli nelle vite dei Cooper".

Che George abbia tradito Mary o meno in questo caso particolare è quasi irrilevante, poiché il suo adulterio è predestinato: in un episodio della decima stagione di The Big Bang Theory, Sheldon confidò a Penny che il motivo per cui bussava sempre tre volte prima di entrare in una stanza era perché aveva trovato suo padre con un'altra donna quando aveva 13 anni.

Fonte: TVLine