Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con i Mietitori pronti a far loro la pelle e la misteriosa e strutturata comunità del Commonwealth ancora tutta da scoprire, decisamente le parole pace e tranquillità non fanno proprio parte del vocabolario dei protagonisti di The Walking Dead.

La serie è ormai arrivata alla sua undicesima stagione e l’epilogo di questa storia apocalittica, che ha tenuto incollati allo schermo, nella buona e nella cattiva sorte, un gran numero di fan, si sta facendo sempre più vicino.

Il debutto della seconda parte dell’attuale annata è ormai alle porte e, in vista dell’appuntamento, vediamo di ricapitolare insieme tutte le informazioni salienti.

La trama

Abbiamo lasciato i sopravvissuti alle prese con problematiche e minacce su tre fronti distinti.

Da una parte la comunità di Alexandria, duramente colpita dalla precedente battaglia sostenuta con i terribili Sussurratori, si è trovata a dover affrontare le fasi di ricostruzione e soprattutto il problema legato alla carenza di risorse e viveri.

Come se questo non fosse già abbastanza, nell’ultimo episodio trasmesso, hanno inoltre subito un attacco da parte di alcuni vaganti, e l’esito di tale scontro è ancora in sospeso.

Nel frattempo Re Ezekiel, Principessa, Yumiko e Eugene sono impegnati ad esplorare il Commonwealth, e, fra fratelli miracolosamente ritrovati, lavori e mansioni loro assegnati, il timido e codardo ingegnere si è scontrato con il figlio della leader Pamela Milton, finendo per essere arrestato e messo in carcere.

Maggie invece, al comando di un pugno di uomini fra cui Negan e Daryl, si è messa sulle tracce dei Mietitori, riuscendo infine, fra numerose difficoltà, a scovarli ed affrontarli, ma all’ultimo secondo, i pericolosi avversari hanno svelato il loro asso nella manica, un hwacha, i cui suoi razzi sono stati puntati verso l’ignaro gruppo.

Quale sarà quindi la sorte dei protagonisti?

Sicuramente i prossimi episodi porteranno a conclusione lo scontro con i Mietitori, puntando poi direttamente le luci sul Commonwealth, di cui ancora devono essere approfonditi parecchi aspetti, come alcune figure chiave, in primis la stessa governatrice, e, stando alle sinossi e al trailer pubblicato, questi maggiori dettagli sono proprio in procinto di arrivare.

Il cast: conferme e new entry

Le nuove puntate vedranno il ritorno del cast regolare, nonché di alcune new entry apparse nell’attuale annata:

Norman Reedus , volto del coraggioso Daryl Dixon;

, volto del coraggioso Daryl Dixon; Melissa McBride , nei panni dell’astuta Carol Peletier;

, nei panni dell’astuta Carol Peletier; Lauren Cohan (Whiskey Cavalier), interprete della Vedova Maggie Greene;

(Whiskey Cavalier), interprete della Vedova Maggie Greene; Jeffrey Dean Morgan (Supernatural), come l’ex leader dei Salvatori, Negan;

(Supernatural), come l’ex leader dei Salvatori, Negan; Josh McDermitt , nel ruolo dello scienziato Eugene Porter;

, nel ruolo dello scienziato Eugene Porter; Christian Serratos , volto dell’intrepida Rosita Espinosa;

, volto dell’intrepida Rosita Espinosa; Seth Gilliam (Teen Wolf), nei panni di Padre Gabriel;

(Teen Wolf), nei panni di Padre Gabriel; Ross Marquand , interprete di Aaron;

, interprete di Aaron; Khary Payton , come l’ottimista Re Ezekiel;

, come l’ottimista Re Ezekiel; Cooper Andrews , nel ruolo del bonario Jerry;

, nel ruolo del bonario Jerry; Callan McAuliffe , volto di Alden;

, volto di Alden; Eleanor Matsuura , nei panni di Yumiko;

, nei panni di Yumiko; Nadia Hilker (The 100), interprete di Magna;

(The 100), interprete di Magna; Lauren Ridloff , come Connie;

, come Connie; Cassady McClincy , nel ruolo di Lydia;

, nel ruolo di Lydia; Cailey Fleming , volto di Judith Grimes;

, volto di Judith Grimes; Lynn Collins nei panni di Leah Shaw;

nei panni di Leah Shaw; Margot Bingham (New Amsterdam), interprete di Stephanie;

(New Amsterdam), interprete di Stephanie; Laila Robins (The Boys), come Pamela Milton;

(The Boys), come Pamela Milton; Josh Hamilton (Tredici), nel ruolo Lance Hornsby;

(Tredici), nel ruolo Lance Hornsby; Michael James Shaw, volto di Mercer.

Il trailer ufficiale e la data di uscita

La prima delle 8 nuove puntate dell’undicesima stagione di The Walking Dead debutterà il prossimo 20 febbraio in America sulla rete AMC, mentre in Italia giungerà il giorno dopo sul catalogo di Disney+.

Vi lasciamo con il trailer ufficiale.