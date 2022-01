Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 20 minuti fa

Mentre le riprese si stanno lentamente avviando alla conclusione, il conto alla rovescia per il debutto del secondo blocco di episodi dell’undicesima e conclusiva stagione di The Walking Dead si sta velocemente avvicinando allo zero.

In vista quindi del prossimo appuntamento, la rete televisiva AMC ha pubblicato il primo adrenalinico trailer, che offre una corposa anticipazione di quel che i fan dovranno attendersi.

Stando infatti alle immagini, dopo un primo assaggio mostrato nelle precedenti puntate, finalmente si potrà conoscere in maniera più approfondita e dettagliata il Commonwealth, la nuova comunità con la quale sono entrati in contatto Eugene (Josh McDermitt) e il suo piccolo gruppo.

Tra scene action e combattimenti contro gli onnipresenti zombie, il video mostra infatti alcune delle figure di spicco dell’organizzazione, soprattutto la misteriosa leader, la governatrice Pamela Milton, a cui presterà il volto Laila Robins (The Boys).

La premiere della seconda parte della stagione è attesa in America per il prossimo 20 febbraio, mentre in Italia giungerà sul servizio streaming di Disney+il giorno successivo.

Fonte: Deadline