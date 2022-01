Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Dopo il trailer della seconda parte dell'undicesima stagione di The Walking Dead arrivano le sinossi dei primi due nuovi episodi.

Questa la sinossi generale della seconda parte di stagione: "The Walking Dead ritorna con molti dei nostri eroi che contrattaccano l'attacco dei Mietitori; altri si trovano di fronte all'ira di Madre Natura ad Alexandria. Per tutti il mondo sta letteralmente crollando intorno a loro. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Per alcuni potrebbe essere un paradiso, altri saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Una verità è salda: le vite sono in bilico con ogni decisione che cambia drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ciascuna comunità".

Mentre la sinossi dell'episodio 11x09, intitolato No Other Way e che andrà in onda il 20 febbraio recita: "Il fuoco dell'inferno piove su quelli di Meridian poiché ogni combattimento con i Mietitori si rivela una battaglia brutale. Ad Alexandria, il violento temporale infuria mentre i vaganti continuano ad arrivare minacciando la sicurezza di tutti, comprese Judith e Gracie".

L'episodio 11x10 invece, New Haunts, andrà in onda il 27 febbraio: "Sono passate settimane da quando gli abitanti di Alexandria sono arrivati nel Commonwealth. Si adattano alle loro classificazioni, ai lavori assegnati e alla stranezza di farsi nuovi amici".

I nuovi episodi debutteranno dal 20 febbraio su AMC con cadenza settimanale.

Fonte: Comic Book