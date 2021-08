Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il lungo percorso sta volgendo ormai al termine, un’avventura iniziata su di un letto di ospedale, in cui uno sceriffo, dopo uno scontro a fuoco, si risveglia dal coma, ritrovandosi in un mondo che stenta a riconoscere, una realtà completamente stravolta da un evento a dir poco scioccante: una vera e propria apocalisse zombie.

Sembrava che non dovesse mai accadere e invece anche The Walking Dead si sta avviando verso il suo epilogo, con la premiere dell’undicesima stagione prossima al suo debutto sulla rete televisiva AMC.

In vista dell’appuntamento, urge quindi un necessario recap con tutte le informazioni che sono giunte ultimamente in rete.

La trama

La dura battaglia contro i Sussurratori è ormai un lontano ricordo, ma le tragiche ferite sanguinano ancora copiosamente e risollevarsi dalle pesanti conseguenze potrebbe essere estremamente difficile.

Dopo la caduta del Regno e di Hilltop, nei prossimi episodi il gruppo di sopravvissuti dovrà infatti ovviare al grande problema del sovraffollamento di una già devastata Alexandria, cercando di intervenire da un lato nella ricostruzione della comunità e dall’altro nella ricerca di sempre più necessarie risorse.

La gravosa situazione getterà benzina su degli animi ancora scossi dai recenti eventi, alimentando attriti e dissidi interni.

Le sciagure naturalmente non vengono mai da sole e nuove minacce provenienti dall’esterno si preparano a bussare alla porta: la trama dell’undicesima annata vedrà infatti i protagonisti affrontare ben due nuovi gruppi di antagonisti.

Il ritorno di Maggie ha infatti fatto sì che Daryl e soci incrociassero la strada con i Razziatori, una banda di nemici agguerriti e spietati, che sembra avere qualche conto in sospeso con la Vedova stessa e che potrebbe riservare qualche inaspettata sorpresa.

Nel frattempo l’impresa di Eugene, intenzionato a incontrare i compagni di Stephanie, la ragazza con cui ha conversato per lungo tempo via radio, si è risolta nel peggiore dei modi, portando lui, re Ezekiel, Yumiko e la nuova arrivata Principessa, a finire nelle mani della misteriosa e ben organizzata comunità del Commonwealth.

Il cast

Per l’undicesimo ciclo di episodi è stata confermata la presenza nel cast di:

Norman Reedus , nei panni di Daryl Dixon

, nei panni di Daryl Dixon Melissa McBride , interprete di Carol Peletier

, interprete di Carol Peletier Lauren Cohan (Supernatural), come Maggie Greene

(Supernatural), come Maggie Greene Jeffrey Dean Morgan (Grey’s Anatomy), volto di Negan

(Grey’s Anatomy), volto di Negan Josh McDermitt , nel ruolo di Eugene Porter

, nel ruolo di Eugene Porter Christian Serratos , nei panni di Rosita Espinosa

, nei panni di Rosita Espinosa Seth Gilliam (Teen Wolf), interprete di Padre Gabriel

(Teen Wolf), interprete di Padre Gabriel Ross Marquand , come Aaron

, come Aaron Khary Payton , volto di Re Ezekiel

, volto di Re Ezekiel Cooper Andrews , nel ruolo di Jerry

, nel ruolo di Jerry Callan McAuliffe , nei panni di Alden

, nei panni di Alden Eleanor Matsuura , interprete di Yumiko

, interprete di Yumiko Nadia Hilker (The 100), come Magna

(The 100), come Magna Lauren Ridloff , volto di Connie

, volto di Connie Cassady McClincy , nel ruolo di Lydia

, nel ruolo di Lydia Cailey Fleming, nei panni di Judith Grimes

Tra le new entry invece sono stati annunciati:

Data di uscita e trailer

La nuova stagione di The Walking Dead sarà composta da 24 puntate che saranno suddivise in tre blocchi; la premiere della prima tranche verrà trasmessa sul canale AMC il prossimo 22 agosto, mentre in Italia approderà il giorno dopo sul servizio streaming di Disney+.

Vi lasciamo con l’elettrizzante trailer.