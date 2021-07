Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo l’apparizione dei misteriosi uomini in armatura bianca nel sedicesimo episodio della decima stagione, è cresciuta sempre più la curiosità intorno ai nuovi avversari che si troveranno ad affrontare Daryl (Norman Reedus) e soci nell’ultimo capitolo di The Walking Dead.

I fan del fumetto conoscono già a menadito la comunità del Commonwealth e tutti i suoi abitanti, in special modo le personalità di spicco, come la governatrice Pamela Milton e il suo vice Lance Hornsby.

Dalle pagine dei comics, finalmente questi personaggi prendono vita nella loro versione destinata al piccolo schermo, e, come anticipato durante l’evento virtuale del Comic-Con, ad incarnarli saranno gli attori Laila Robins (Homeland) e Josh Hamilton (Tredici).

A seguito di questa notizia, la AMC ha recentemente pubblicato online delle nuove foto dei prossimi episodi dello show, offrendo al suo pubblico un primo sguardo ai nuovi personaggi.

L’undicesima stagione vedrà i protagonisti alle prese con numerose difficoltà, dovendo affrontare non solo il Commonwealth e il gruppo dei Razziatori, di cui potrebbe far parte una vecchia conoscenza, ma anche dissidi interni e la ricerca di risorse e provviste essenziali per la sopravvivenza.

L’appuntamento con la premiere è fissata per il 22 agosto.

