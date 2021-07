Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Si è svolto da poco, durante l’edizione virtuale del Comic-Con, il panel ufficiale della AMC, che ha fornito ai fan alcune anticipazioni in merito agli show che compongono l’universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Da un primo sguardo all’apocalittica settima stagione di Fear the Walking Dead, fino all’atteso trailer dell’annata conclusiva della serie madre, spazio è stato concesso anche agli annunci riguardanti le new entry del cast.

I nuovi episodi di The Walking Dead hanno infatti trovato gli interpreti che vestiranno i panni di due dei personaggi più importanti apparsi nell’ultimo arco narrativo dei comics, membri del Commonwealth, la nuova comunità che i protagonisti si troveranno a dover fronteggiare.

Stando a quanto comunicato, Laila Robins, apparsa in Homeland e The Boys, e Josh Hamilton, conosciuto per il ruolo di Matthew Jensen in Tredici presteranno rispettivamente il loro volto alla Governatrice Pamela Milton e Lance Hornsby.

A dare la notizia è stata la showrunner Angela Kang, che durante l'evento ha dichiarato:

“Abbiamo molti nuovi personaggi in questa stagione, ma in particolare per i fan dei fumetti, due dei nostri casting più importanti riguardano la meravigliosa Laila Robins, che interpreterà Pamela Milton, e anche lo straordinario Josh Hamilton, che sarà Lance Hornsby”.

Gli attori si aggiungono a Margot Bingham e Micheal James Shaw, recentemente unitisi al cast in qualità di membri regolari.

Il debutto dei prossimi episodi dello show avverrà il 22 agosto in America sulla AMC, mentre in Italia il giorno successivo sul servizio streaming di Disney+.

Fonte: Comic Book