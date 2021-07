Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Come era stato anticipato dalla showrunner Angela Kang, durante l’attuale edizione virtuale del Comic-Con di San Diego si è tenuto il panel della AMC, che ha finalmente presentato il primo trailer ufficiale dell’undicesima e conclusiva stagione di The Walking Dead.

La clip non ha sicuramente fatto rimpiangere l’attesa di tutti i fan della serie, mostrando non solo i vari protagonisti impegnati o meno in sequenze action, ma ha anche offerto uno sguardo ai nuovi nemici che sbarreranno loro la strada.

Da un lato infatti i sopravvissuti dovranno affrontare l’organizzata comunità del Commonwealth, presente anche nei fumetti di Robert Kirkman, mentre dall’altro ci sono i Razziatori, una nemesi creata appositamente per lo show, che potrebbe quindi regalare ai fan una trama totalmente inedita e ricca di sorprese.

Un particolare momento presente nel video potrebbe già aver rivelato una piccola anticipazione, presentando un membro dell’agguerrito e spietato gruppo di avversari accompagnato dal cane di Daryl (Norman Reedus).

Come è stato rivelato in Trovami, diciottesimo episodio della decima stagione, il fidato compagno del più giovane dei fratelli Dixon apparteneva a Leah (Lynn Collins), una donna incontrata dal protagonista durante i sei anni che ha trascorso nei boschi alla ricerca del corpo di Rick (Andrew Lincoln).

Dopo un’iniziale diffidenza, fra i due si è instaurato un buon rapporto, ma nonostante tutto, la puntata si è conclusa con la misteriosa scomparsa di Leah.

A seguito quindi della visione del trailer, una domanda sorge spontanea: Come mai “Cane” si trova a fianco di quel nemico, la cui vera identità è celata da una maschera? Potrebbe essersi riunito alla sua vecchia padrona?

Per saperne di più non resta che attendere la premiere dei nuovi episodi, attesa per il prossimo 22 agosto.

Fonte: Comic Book