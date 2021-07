Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

Lo show a tema zombie più famoso del piccolo schermo si prepara ormai al suo capitolo conclusivo, con un’undicesima stagione che sarà la più lunga fra tutte quelle finora trasmesse, in quanto sarà composta da ben 24 episodi.

Il debutto della premiere è previsto per il prossimo 22 agosto, e per mantenere alta l’attenzione e scaldare gli animi dei fan, la produzione sta rivelando piccoli dettagli, come una serie di immagini o clip, nonché ha anticipato la messa in onda di The Walking Dead: Origins, quattro appuntamenti incentrati sulla storia di altrettanti personaggi legati al franchise.

Quello che però non è stato ancora rilasciato è un vero e proprio trailer definitivo, ma presto l’attesa del pubblico verrà ripagata: la showrunner Angela Kang ha infatti annunciato che il video verrà trasmesso il 23 luglio.

La data coincide con il giorno in cui si terrà il panel ufficiale della AMC al prossimo Comic-Con di San Diego, evento previsto anche quest’anno nella sola forma virtuale.

I nuovi episodi di The Walking Dead riprenderanno le fila della storia dalle conseguenze della guerra con i Sussurratori, che, a seguito del crollo del Regno e l’incendio di Hilltop, ha lasciato una lunga scia di devastazione. I protagonisti dovranno quindi lottare per fortificare Alexandria e gestire il numero maggiore di residenti presenti, cercando approvvigionamenti e risorse e appianando le crescenti tensioni che sfoceranno all’interno della comunità.

Nel frattempo il gruppo guidato da Eugene si troverà a dover gestire la nuova e misteriosa organizzazione del Commonwealth, che, all’insaputa degli altri, li tiene ancora prigionieri.

Fonte: Comic Book