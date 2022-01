Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il 2022 si preannuncia come un fantastico anno per i fan di Star Trek! Gli spettacoli sono attualmente in pieno svolgimento su Paramount+, con cinque serie in corso e altre ancora in lavorazione, ma non solo: ci sono diversi progetti in fase di sviluppo e riedizioni di film classici all'orizzonte.

Di seguito, ecco tutti i più emozionanti progetti di Star Trek che usciranno nel 2022, sul piccolo schermo, sotto forma di libri e molto altro.

Le serie TV

La cosa che i fan di Star Trek aspettano con particolare impazienza sono le nuove stagioni degli spettacoli che hanno seguito negli ultimi anni.

Altri progetti

Eventi

Quest'anno verrà lanciata una linea nuova di zecca di convention di Star Trek. Stiamo parlando di Star Trek: Mission Chicago, gestito da ReedPop, la stessa compagnia dietro il New York Comic Con e Star Wars Celebration, che promette di essere il principale raduno di Star Trek dell'anno e il primo di molti a venire.

Star Trek: Mission Chicago presenterà stelle del franchise passate e presenti: l'attuale lista degli ospiti include Kate Mulgrew (Kathryn Janeway in Star Trek: Voyager e Star Trek: Prodigy), Michelle Hurd (Raffi Musiker in Star Trek: Picard), Wil Wheaton (Wesley Crusher in Star Trek: The Next Generation), Anthony Rapp (Paul Stamets in Star Trek: Discovery), Nana Visitor (Kira Nerys in Star Trek: Deep Space Nine) e Doug Jones (Saru in Star Trek: Discovery). ReedPop aggiungerà più ospiti man mano che l'evento si avvicina.

I piani per il futuro

Negli ultimi anni, Paramount+ ha trasformato lo Star Trek Day di settembre in una celebrazione durante la quale rivela trailer e notizie sull'attuale serie in streaming di Star Trek. Nel 2021, ha aggiunto il First Contact Day di aprile come secondo giorno per tali festività. Paramount+ non ha ancora annunciato ufficialmente i piani per nessuno dei due eventi nel 2022, ma ci sono poche ragioni per credere che non accadranno.

E cosa potrebbero rivelare o annunciare durante quegli eventi? Oltre al consueto trailer e agli annunci di casting per le prossime nuove stagioni, abbiamo potuto avere aggiornamenti sui progetti ancora in lavorazione, come la serie Sezione 31 con Michelle Yeoh e il presunto show dell'Accademia della Flotta Stellare. Potremmo persino sentire parlare prossimo film di Star Trek, previsto per l'uscita nel 2023.

