Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La sitcom poliziesca Brooklyn Nine-Nine ha fatto il suo debutto televisivo nel 2013, quando Andy Samberg ha vestito per la prima volta i panni del Detective infantile ma adorabile Jake Peralta. I fan si sono innamorati di lui e di tutti i personaggi dello spettacolo NBC, diventato fin da subito un punto fermo della line-up comica della rete: "L'ultima stagione è cresciuta fino a...6,4 milioni di spettatori in totale". I dirigenti della NBC si sono affrettati a rinnovare la serie per un'ottava stagione solo poche settimane dopo il debutto della settima. Poi, a febbraio, la rete ha confermato che la stagione 8 sarebbe stata l'ultima.

Come se la notizia non fosse stata abbastanza triste, una serie di eventi ha ritardato il ritorno della serie. Oltre agli ovvi ostacoli alla produzione dovuti alle restrizioni della pandemia, lo showrunner Dan Goor ha rivelato che il suo team di sceneggiatori ha scartato i nuovi script già completati dopo la morte di George Floyd e le proteste per il Black Lives Matter che ne sono seguite. È quindi chiaro che la serie si occuperà del movimento sopracitato e dell'attuale figura del poliziotto: ma in che modo?

Ecco tutto ciò che sappiamo sull'ultimo capitolo di Brooklyn Nine-Nine!

La trama

Il team di sceneggiatori di Brooklyn Nine-Nine non ha rivelato molto in termini di trama, tuttavia il creatore dello show Dan Goor ha affermato che stavano cercando di includere la pandemia nella trama di questa stagione. Goor ha raccontato infatti che gli scrittori non vogliono che lo spettacolo ignori l'inevitabile impatto che ciò ha avuto sui lavoratori in prima linea:

"Credo che nessuno voglia, nemmeno noi, che i nostri personaggi lavorino così duramente durante pandemia. Ma la domanda è: 'Come sono stati colpiti dal virus e dalla pandemia come residenti di New York City e come primi soccorritori a New York City? Come facciamo a mantenere lo spettacolo divertente? Come possiamo farlo pur continuando a renderli di questo mondo e del loro mondo? È impegnativo".

Oltre alla pandemia, anche l'uccisione di George Floyd avrà un forte impatto sul prossimo capitolo. A tal proposito anche Terry Crews ha confermato che sia il cast che la troupe hanno valutato come portare avanti lo show alla luce delle proteste del Black Lives Matter:

"In realtà abbiamo fatto una chiamata su Zoom a causa di ciò che sta accadendo in questo Paese, stavamo assistendo a così tanti abusi di potere. Abbiamo avuto alcuni discorsi cupi e alcune conversazioni davvero illuminanti su come gestire questa nuova stagione".

Più di recente, Crews ha rivelato cosa potremmo aspettarci dai nuovi episodi, affermando che sarebbero stati "intensi" ma anche "adorabili":

"Sarà divertente. Abbiamo pianto, perché l'abbiamo finito. Sono state otto stagioni di gioia".

Premi sull'immagine per ingrandirla.

A Crews hanno fatto eco anche Chelsea Peretti, Andre Braugher e Andy Samberg, che ha ammesso che andare avanti con Brooklyn Nine-Nine dopo gli eventi del 2020 sarà "una sfida":

“Stiamo facendo un passo indietro e gli sceneggiatori stanno tutti ripensando a come andremo avanti, così come il cast. Siamo tutti in contatto e stiamo discutendo su come realizzare uno spettacolo comico sulla polizia in questo momento storico, e se come riuscire a trovare un modo per farlo che ci permetta di essere tutti moralmente a posto. So che lo scopriremo, ma è sicuramente una sfida, quindi vedremo come andrà".

La sinossi ufficiale dell'ultima stagione recita: "Brooklyn Nine-Nine segue le gesta dell'esilarante Detective Jake Peralta (Andy Samberg) e del suo stoicamente sempre professionale Capitano Raymond Holt (Andre Braugher), insieme ai loro diversi e adorabili colleghi che controllano il 99° distretto della polizia di New York. In questa stagione finale, Jake e la squadra devono cercare di bilanciare le loro vite personali e le loro vite professionali nel corso di un anno molto difficile".

Il cast

L'ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine vedrà i volti già noti Andy Samberg nei panni del goffo Detective della polizia Jake Peralta, insieme a Melissa Fumero (Amy Santiago), Terry Crews (Terry Jeffords), Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) e Andre Braugher nei panni del Capitano Raymond Holt. Tutto il cast principale tornerà per il prossimo capitolo, anche alcuni membri che hanno lasciato la serie torneranno per il gran finale.

Joel McKinnon Miller e Dirk Blocker torneranno nei panni di Scully e Hitchcock, mentre Chelsea Peretti - che aveva lasciato lo spettacolo - tornerà come guest star occasionale, come Doug Judy (Craig Robinson), l'Avvoltoio (Dean Winters) e Kevin, il marito del Capitano Holt (Marc Evan Jackson).

Trailer e data di uscita

Dopo aver pubblicato un teaser in pieno stile Marvel Studios e un poster, è stato rilasciato il trailer ufficiale in cui vediamo Boyle immaginare un futuro in cui lui e Jake non sono più partner, facendo piangere il suo migliore amico. Jake e Amy sono diventati mamma e papà, e hanno quindi delle nuove responsabilità; Rosa è meno Rosa di quanto non sia mai stata e il capitano Holt, tecnologicamente inetto, scatta per errore un "ritratto digitale di un fallo”. Come se questa follia non bastasse, sembra che Scully e Hitchcock saranno più partecipi nel distretto - aka disastri in arrivo.

L'ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine sarà rilasciata il 12 agosto su NBC, ma non è ancora chiaro quando arriverà su Netflix.