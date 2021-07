Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Come promesso dal recente teaser, oggi è stato rilasciato il trailer completo dell'ottava e ultima stagione della commedia NBC Brooklyn Nine-Nine, che andrà in onda il 12 agosto.

Nel video vediamo Boyle immaginare un futuro in cui lui e Jake non sono più partner, facendo piangere il suo migliore amico. Jake e Amy sono diventati mamma e papà, e hanno quindi delle nuove responsabilità; Rosa è meno Rosa di quanto non sia mai stata e il capitano Holt, tecnologicamente inetto, scatta per errore un "ritratto digitale di un fallo”. Come se questa follia non bastasse, sembra che Scully e Hitchcock saranno più partecipi nel distretto - aka disastri in arrivo.

Il trailer anticipa inoltre il ritorno di alcuni volti familiari, come il marito di Holt, Kevin (Marc Evan Jackson), l'ex assistente Gina (Chelsea Peretti), l'ex fidanzato di Rosa, Adrian Pimento (Jason Mantzoukas), Doug “Il Bandito delle Pontiac” Judy (Craig Robinson) e la sua amata sorella Trudy (Nicole Byer). Anche la star di Scrubs John C. McGinley compare nel video, anche se in un ruolo ancora sconosciuto.

Fonte: TVLine