Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo aver rilasciato un poster di "un'ultima corsa", Brooklyn Nine-Nine annuncia - in un breve teaser in stile Marvel Studios - che il trailer della stagione conclusiva sarà rilasciato giovedì.

L'ultimo capitolo di 10 episodi porrà fine a Brooklyn Nine-Nine dopo 153 episodi e un cambio di rete da FOX a NBC:

"Sono così grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano", ha affermato Dan Goor in una dichiarazione che annunciava l'ottava e ultima stagione. "Quando il co-creatore Mike Schur ed io abbiamo proposto per la prima volta l'episodio pilota ad Andy Samberg, ha detto: 'Ci sto, ma penso che l'unico modo per raccontare questa storia sia esattamente 153 episodi', il che è stato pazzesco perché era esattamente il numero che Mike e io avevamo immaginato".

Goor ha continuato: "Mi sento incredibilmente fortunato ad aver lavorato con questo cast e questa troupe straordinari per otto stagioni. Non sono solo tra le persone più talentuose del settore, sono tutte persone fantastiche che sono diventate una famiglia. Ma soprattutto, mi sento fortunato ad avere i migliori fan del mondo. Fan che ci hanno letteralmente salvato dalla cancellazione. Fan che ci riempiono di gioia. La fine dello spettacolo è stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per onorare i personaggi, la storia e i nostri spettatori. So che alcune persone rimarranno deluse dal fatto che finisca così presto, ma onestamente, sono grato che sia durato così a lungo. Titolo del mio video porno".

L'ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine sarà rilasciata il 12 agosto.

Fonte: Comic Book