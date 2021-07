Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 27 minuti fa

La rete americana NBC ha svelato il poster dell'ultima stagione della commedia poliziesca Brooklyn Nine-Nine, che mostra Andy Samberg (Jake Peralta), Stephanie Beatriz (Rosa Diaz), Terry Crews (Terry Jeffords), Melissa Fumero (Amy Santiago), Dirk Blocker (Hitchcock), Joel McKinnon Miller (Scully) e Andre Braugher (Raymond Holt), che tiene in braccio l'amato corgi Cheddar.

Nel poster è presente anche lo slogan dell'ultima stagione: "Un ultimo giro. (Titolo del tuo video porno)” - battuta che i fan conoscono molto bene.

In precedenza, la rete aveva rilasciato la logline della stagione 8, la quale suggeriva che sarebbe stato "un anno molto difficile" per il novantanovesimo: "Jake e la squadra devono cercare di bilanciare le loro vite personali e le loro vite professionali nel corso di un anno molto difficile".

L'addio di 10 episodi di Brooklyn Nine-Nine è stato ritardato quando le prime quattro sceneggiature sono state scartate alla luce delle proteste contro la violenza della polizia, in seguito all'orribile omicidio di George Floyd. Poco dopo, Andy Samberg ha confermato che la serie stava "facendo un passo indietro", mentre il cast, gli scrittori e i produttori pensavano a "come realizzare uno spettacolo comico sulla polizia proprio in questo momento".

L'ottava e ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine andrà in onda il 12 agosto.

Fonte: TVLine