Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 dicembre 2023

Durante la scorsa notte è stata annunciata la morte di Andre Braugher, avvenuta in seguito a una breve malattia. Nonostante l'attore abbia trovato la fama con Homicide: Life on the Street, la sua carriera ha ricevuto un enorme slancio dopo aver interpretato il Capitano Raymond Holt in Brooklyn Nine-Nine. Poco dopo che è emersa la notizia della sua morte, i suoi co-protagonisti della serie TV si sono rivolti ai social media per rendere omaggio al defunto collega.

Joe Lo Truglio

"Saranno raccontate tante storie meravigliose su Andre, ma per ora tutto il mio amore va a sua moglie Ami e ai suoi tre figli, che amava moltissimo e da cui tornava ogni fine settimana dopo lo spettacolo. Sappiamo tutti quanto fosse un attore potente, ma soprattutto Andre conosceva perfettamente il suo ruolo più importante e ne era profondamente orgoglioso. Parlava spesso dei suoi figli e sapeva quanto fosse fortunato ad avere Ami. Sono grato a loro per averci permesso di condividere otto anni con lui. Era impegnato e appassionato delle cose che amava. E quella voce. Quello che probabilmente non sapete è che Andre sapeva anche cantare, e lo faceva spesso in pausa pranzo, cantando a squarciagola dal suo camerino qualunque nuova musica trovasse. All'inizio era strano perché beh...era Andre Braugher che canticchiava a squarciagola da dietro le porte...ma poi molto rapidamente aveva tutto il senso del mondo. Mi manca già così tanto. Che onore lavorare con un uomo che sapeva di cosa si trattava veramente. Mi sento fortunato e grato. Mi manchi, Capitano Holt. Con affetto, Porkchop".

Terry Crews

"Non posso credere che te ne sei andato così presto. Sono onorato di averti conosciuto, riso con te, lavorato con te e condiviso 8 anni gloriosi osservando il tuo talento insostituibile. Questo fa male. Ci hai lasciato troppo presto. Mi hai insegnato così tanto. Sarò per sempre grato di averti conosciuto. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Le più sentite condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo momento difficile. Mi hai mostrato com'è una vita ben vissuta. Riposa in pace, André. Ti voglio bene".

Marc Evan Jackson

O Captain. My Captain. pic.twitter.com/ekGFz3EUTG — Marc Evan Jackson (@MarcEvanJackson) December 13, 2023

Chelsea Peretti

"Ti voglio bene. Mi mancheranno i tuoi toni dolci. Sono fortunata ad aver intrapreso un viaggio del genere con te. Avevo un posto esclusivo. Eri così divertente, così saggio. Apprezzerò per sempre le nostre conversazioni, mentre stavo sulla porta impedendoti di uscire, e la folle opportunità di essere al tuo fianco. È strano che anch'io sia addolorata per ciò che il Capitano Holt ha significato per Gina? Speravo davvero e sapevo che ti avrei rivisto. Odio il fatto che non potrò farlo".

Joel McKinnon Miller

"Mando un messaggio di affetto alla famiglia e agli amici di Andre e a tutti noi che abbiamo avuto l’onore di lavorare con lui".

Dirk Blocker

"Estremamente intelligente, straordinariamente gentile, solidale, generoso e possedeva un talento profondo, incredibile, e aveva ancora di più da offrire. Sono devastato. Gli voglio bene. Gli anni in cui ho potuto lavorare con lui ed essere semplicemente al suo fianco sono stati davvero una benedizione. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia".

