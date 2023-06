Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Sono passati quasi quattro anni da quando i creatori di Black Mirror Charlie Brooker e Anabel Jones ci hanno regalato dei nuovi episodi, rilasciati a giugno 2019. Una delle motivazioni è dovuta alla pandemia: Booker aveva infatti dichiarato di aver deciso di prendersi una pausa dal lavoro sulla scrittura della nuova stagione perché sarebbe stato "troppo deprimente" per il pubblico, in quel momento storico:

"Sono stato impegnato a fare molte cose. Non so cosa posso dire di ciò che sto facendo e non facendo. Al momento non so quante persone guarderebbero una serie incentrata sulla società che cade a pezzi, quindi ovviamente non sto lavorando su una di quelle. Sono un po' entusiasta di rivisitare le mie abilità comiche, quindi ho scritto sceneggiature volte a farmi ridere".

Parlando del ritorno della serie TV, ha dichiarato:

"Ho sempre pensato che Black Mirror dovrebbe contenere storie completamente distinte l'una dall'altra e continuare a sorprendere le persone (e me stesso). Altrimenti qual è il punto? Dovrebbe essere una serie che non può essere facilmente definita e può continuare a reinventarsi. Dando vita a tutto ciò, abbiamo creato un incredibile elenco di registi incredibilmente abili e intelligenti che lavorano con un cast di attori così talentuosi che francamente non hanno il diritto di esistere. Non vedo l'ora che le persone vedano i nuovi episodi, spero che si divertano".

Di seguito, tutte le informazioni note sul prossimo lotto di episodi.

Trama e anticipazioni

Il prossimo capitolo rappresenta un leggero cambiamento per il progetto. Charlie Booker - sceneggiatore e produttore esecutivo - ha infatti anticipato:

"In parte come sfida, e in parte per mantenere le cose fresche sia per me che per lo spettatore, ho iniziato questa stagione capovolgendo deliberatamente alcune delle mie ipotesi fondamentali su cosa aspettarmi. Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei più familiari tropi di Black Mirror, abbiamo anche alcuni nuovi elementi, inclusi alcuni che ho giurato in precedenza che lo spettacolo non avrebbe mai avuto, per allungare i parametri di ciò che può essere 'un episodio di Black Mirror'. Le storie sono ancora tutte tonalmente in pieno stile Black Mirror, in tutto e per tutto, ma con alcune oscillazioni folli e più varie che mai".

Dato che Black Mirror è una serie antologica, è impossibile fornire una sinossi della trama per un'intera stagione. Inoltre, i creatori dello spettacolo sono sempre molto riservati nel fornire molte informazioni prima del rilascio.

Sappiamo però che l'inedito lotto di episodi promette esattamente il livello di disfunzione, oscurità e distopia che i fan si aspettano e apprezzano da Charlie Brooker da oltre un decennio. La sesta stagione sembra essere ancora più violenta di quelle precedenti, e il budget della produzione è notevolmente più alto.

Una fonte vicina alla produzione afferma che la nuova stagione avrà una portata ancora più cinematografica, con ogni puntata trattata come un singolo film. Questo è, ovviamente, in linea con le precedenti stagioni, i cui episodi di solito superavano i 60 minuti e avevano valori di produzione incredibilmente alti.

Cast

Il cast ha sempre giocato un ruolo fondamentale in Black Mirror, che è servito come trampolino di lancio per molti attori per tutti i cinque capitoli. Per esempio, una delle performance memorabili include quella di Alex Lawther (The End of the F***ing World) che, nell'episodio della terza stagione Shut Up and Dance, si è fatto notare come interprete di un adolescente ricattato da un hacker. Mentre Mackenzie Davis e Gugu Mbatha-Raw hanno ricevuto riconoscimenti per aver interpretato una coppia in una realtà simulata nel pluripremiato episodio della terza stagione San Junipero.

Questa volta la serie TV avrà nel cast volti molto conosciuti, protagonisti di importanti spettacoli del piccolo e grande schermo:

Un'altra nuova aggiunta dal lato della produzione è la showrunner di Ms. Marvel Bisha K. Ali, che figura tra i produttori esecutivi dello spettacolo di Netflix insieme a Brooker.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Produzione

A gennaio 2020 Booker e Jones hanno effettivamente lasciato la loro società di produzione House of Tomorrow, che era sostenuta da Endemol Shine Group - acquisita successivamente da Banijay Group. Tale accordo ha effettivamente impedito a Brooker e Jones di produrre altre stagioni per Netflix fino a quando non è stato concluso un accordo con Banijay, e i fan temevano che quella sarebbe stata la fine dello spettacolo. Lo stesso Brooker ha messo in dubbio il futuro di Black Mirror:

La coppia creativa ha quindi avviato una nuova società di produzione chiamata Broke and Bones, che Netflix ha preso sotto la sua massiccia ala con un investimento di 100 milioni di dollari. La sesta stagione di Black Mirror ha avuto il via libera a maggio 2022, e le riprese sono iniziate il mese successivo.

Episodi

Netflix ha recentemente svelato le storyline dei prossimi 5 episodi, annunciando quali membri del cast ne faranno parte:

Episodio 6x01 - Joan is Awful

La storia di una donna normale che è sbalordita nello scoprire che una piattaforma di streaming ha lanciato un adattamento televisivo della sua vita, in cui è interpretata dalla star di Hollywood Salma Hayek . Oltre a Hayek , l'episodio è interpretato da Annie Murphy , Michael Cera , Rob Delaney , Ben Barnes e Himesh Patel . L'episodio è diretto da Ally Pankiw ;

La storia di una donna normale che è sbalordita nello scoprire che una piattaforma di streaming ha lanciato un adattamento televisivo della sua vita, in cui è interpretata dalla star di Hollywood . Oltre a , l'episodio è interpretato da , , , e . L'episodio è diretto da ; Episodio 6x02 - Loch Henry

Una giovane coppia si reca in una noiosa cittadina scozzese per lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma si ritrova attratta da una succosa storia locale che coinvolge eventi scioccanti del passato. Nel cast Samuel Blenkin , Myha'la Herrold , Daniel Portman , John Hannah e Monica Dolan . L'episodio è stato diretto da Sam Miller ;

Una giovane coppia si reca in una noiosa cittadina scozzese per lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma si ritrova attratta da una succosa storia locale che coinvolge eventi scioccanti del passato. Nel cast , , , e . L'episodio è stato diretto da ; Episodio 6x03 - Beyond the Sea

Ambientato in un 1969 alternativo, dove due uomini in una pericolosa missione high-tech lottano con le conseguenze di una tragedia inimmaginabile. Interpretato da Aaron Paul , Josh Hartnett , Kate Mara , Auden Thornton e Rory Culkin . L'episodio è stato diretto da John Crowley ;

Ambientato in un 1969 alternativo, dove due uomini in una pericolosa missione high-tech lottano con le conseguenze di una tragedia inimmaginabile. Interpretato da , , , e . L'episodio è stato diretto da ; Episodio 6x04 - Mazey Day

Una star è perseguitata da paparazzi invasivi mentre affronta le conseguenze di un incidente. Nel cast Zazie Beetz , Clara Rugaard e Danny Ramirez . L'episodio è stato diretto da Uta Briesewitz ;

Una star è perseguitata da paparazzi invasivi mentre affronta le conseguenze di un incidente. Nel cast , e . L'episodio è stato diretto da ; Episodio 6x05 - Demon 79

Ambientato nel nord dell'Inghilterra nel 1979, dove a una mite commessa viene detto che deve commettere azioni terribili per evitare il disastro. Nel cast Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley e David Shields. Questo segna l'unico episodio della serie che non è stato scritto esclusivamente dal creatore della serie Charlie Brooker, poiché è stato co-scritto dalla scrittrice capo di Ms. Marvel Bisha K. Ali. È diretto da Toby Haynes.

Demon 79 sarà collegato a Orso Bianco?

Gli episodi di Black Mirror sono notoriamente autonomi, ma esiste in realtà un filo conduttore tra le varie stagioni. Questo è diventato palese in Black Museum, episodio che sembrava comportarsi come un finale di serie quando sono stati mostrati alcuni elementi delle puntate precedenti. Uno tra questi elementi - e che è stato riproposto in più di un episodio - è il simbolo cardine di Orso Bianco, riapparso non solo in Giochi Pericolosi, ma anche nel lungometraggio interattivo Bandersnatch. E non è finita qui: lo rivedremo anche nella prossima stagione.

Tramite un video che annunciava i prossimi titoli, quello della puntata conclusiva mostra un simbolo familiare.

Ciascuno dei titoli mostra un breve estratto dei personaggi che appariranno e dei suoni per anticiparne il contenuto. L'ultimo, intitolato Demon 79, si apre con una foto che rivela chiaramente il ritorno del simbolo di Orso Bianco, ma invertito.

Quando vediamo il simbolo per la prima volta, il suo significato non viene completamente spiegato. In Orso Bianco - episodio in cui è stato introdotto per la prima volta - una donna viene perseguitata da uomini mascherati e successivamente punita per un crimine commesso in passato, mentre il pubblico paga per vedere il suo tormento. Il simbolo ha poi acquisito un significato più chiaro in Bandersnatch, rappresentando le molteplici scelte che lo spettatore può fare.

L'uso ricorrente del simbolo, come ammesso dal creatore della serie TV, non è sempre stato pianificato, ma è risultato da un "felice incidente":

"È stato un felice incidente: nelle prime fasi della discussione sul come farlo - quando stavamo mappando nelle primissime fasi - stavamo disegnando un diagramma di flusso sulla lavagna, e ho notato i segni, un percorso che si divide in due cose separate. Così abbiamo pensato: 'Oh, mio Dio! Questo è il simbolo di Orso Bianco! Quindi dobbiamo usarlo'. E poi ci abbiamo fatto pesantemente affidamento...C'è un momento in cui lo vede e dice: 'Oh, mio Dio'. Quindi sembrava destino".

Trailer e data di uscita

La sesta stagione di Black Mirror sarà rilasciata su Netflix il 15 giugno.