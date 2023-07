Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Black Mirror è finalmente tornata con la sesta stagione, che ha mantenuto il suo tipico mix di suspense, commento sociale e sfida psicologica. Tra gli episodi di questo capitolo, Beyond the Sea ha attratto molta attenzione. Con Aaron Paul (Breaking Bad) e Josh Hartnett (Penny Dreadful) come protagonisti, la puntata è ambientata in un futuro alternativo del 1969 dove gli astronauti possono vivere una vita normale sulla Terra tramite dei robot. Come in tutti gli episodi di Black Mirror, ci sono colpi di scena imprevisti e drammatici, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori.

Durante un'intervista, Paul ha rivelato di essere stato quasi coinvolto in un episodio precedente della serie TV, USS Callister:

"Sì, l'industria dell'intrattenimento è interessante. Ma una volta che conosci Charlie, sai che la sua parola ha davvero un peso. Era molto entusiasta che volessi far parte di USS Callister, era come una sorta di occhiolino a qualsiasi fan di Breaking Bad. È un piccolo easter egg. Ma sa che sono stato un grande fan di Black Mirror da quando è andato in onda nel Regno Unito, e gli ho fatto sapere che sarebbe stato un sogno entrare a far parte di quell'universo che ha creato. E quindi sono felice che siamo riusciti a renderlo realtà. Abbiamo provato a realizzarlo la scorsa stagione, ma la programmazione non ha funzionato. Sono felice che abbia continuato a pensare a me. Beyond the Sea è stato proprio un sogno che si avvera. Nel momento in cui ho ricevuto la telefonata ho immediatamente aperto la sceneggiatura sul mio telefono e ho letto l'intero episodio. L'ho capito subito, ed ero entusiasta che avesse pensato a me per un personaggio così complesso".

Fonte: Comic Book