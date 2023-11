Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 21 novembre 2023

Nelle scorse ore Netflix ha annunciato il rinnovo di Black Mirror, promettendo di continuare la sua traiettoria di successo con la serie antologica di fantascienza. La produzione riprenderà verso la fine del 2023, con le produttrici esecutive Annabel Jones e Jessica Rhoads che dovrebbero tornare per i nuovi episdoi.

La serie TV di Charlie Brooker ha stabilito un alto standard di eccellenza, entrando nella Top 10 in oltre 92 Paesi durante la stagione 6 e ottenendo un successo notevole soprattutto nei Paesi anglofoni.

Lo spettacolo, noto per la sua esplorazione provocatoria dei lati oscuri della tecnologia e della società moderna, ha registrato prestazioni eccezionali, e il gigante dello streaming si aspetta che la stagione 7 mantenga questo trend.

Durante un'intervista, Brooker ha parlato del tentativo di mantenere la serie fresca anche col passare del tempo. È stata una sfida, ma la crew è stata all'altezza della situazione:

"In parte come sfida, e in parte per mantenere le cose fresche sia per me che per lo spettatore, ho iniziato questa stagione ribaltando deliberatamente alcune delle mie ipotesi fondamentali su cosa aspettarmi. Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei cliché più familiari di Black Mirror, abbiamo anche alcuni nuovi elementi, inclusi alcuni che in precedenza avevo giurato che lo show non avrebbe mai realizzato, per ampliare i parametri di quello che è un episodio di Black Mirror".

Black Mirror è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book