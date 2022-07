Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 22 ore fa

Mentre proseguono i lavori sulla serie live-action di One Piece, di cui sono stati recentemente annunciati nuovi ingressi all’interno del cast, giungono le prime informazioni in merito ad un altro adattamento di un celebre manga sul quale il servizio streaming di Netflix è attualmente all’opera.

Il fumetto in questione è lo shonen Yu degli Spettri, creato da Yoshihiro Togashi, autore conosciuto anche per Hunter x Hunter, e pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump negli anni ’90.

La trama ruota intorno allo studente Yusuke Urameshi che, dopo aver perso la vita in seguito a un incidente in cui è rimasto coinvolto per salvare un incauto bimbo, finisce negli Inferi.

La sua morte tuttavia non era stata prevista e, a seguito del superamento di una prova, gli viene concessa una seconda possibilità, tornando così nel regno dei vivi e divenendo successivamente Detective del mondo degli Spiriti.

Stando agli ultimi aggiornamenti, Takumi Kitamura è stato scritturato per vestire i panni del protagonista in questo nuovo show live-action che dovrebbe approdare nel catalogo della piattaforma verso la fine del 2023.

A conferma della notizia, sono stati inoltre pubblicati online alcuni poster che mostrano iconici dettagli, fra cui armi o tecniche, dei quattro personaggi principali, nonché uno che svela proprio il volto dell’interprete sopracitato.

Yusuke Urameshi will be played by Takumi Kitamura #yuyuhakusho pic.twitter.com/LWcZ60LQIw — Netflix Anime (@NetflixAnime) July 16, 2022

Non resta a questo punto che attendere le prossime notizie e i nomi degli altri attori che si uniranno al cast.

Fonte: Comic Book