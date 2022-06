Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Young Sheldon ha concluso il suo anno con un episodio che ha spostato l'attenzione sul personaggio principale: quando Sheldon ha iniziato a temere per il futuro, le sue preoccupazioni sono state alleviate - come tante altre volte - dalla sorella gemella, facendo capire quanto questo personaggio sia importante.

Nell'ultimo episodio, intitolato Un poro intasato, un po' di spagnolo e il futuro, compare il primo brufolo sulla faccia del giovane Sheldon. Nonostante la sua iniziale riluttanza a impegnarsi, Missy alla fine aiuta suo fratello assicurandogli che non c'è bisogno di aver paura di crescere e del futuro in generale. La conversazione dei gemelli è sia divertente che sincera poiché sono costretti ad affrontare i propri problemi mentre Mary e George affrontano i loro problemi finanziari, per non parlare dei loro problemi di relazione. Questo momento particolare ha fatto capire perché Sheldon ha tollerato Penny per tutta la durata di The Big Bang Theory: Penny è molto simile a Missy, entrambe non sono molto intelligenti ma sono gentili, audaci ed emotivamente mature. Sheldon si è aggrappato a Penny per il supporto che era solito ottenere da sua sorella gemella.

Ripensando a The Big Bang Theory, è facile vedere quanto sia simile la dinamica Sheldon/Penny con quella Sheldon/Missy in Young Sheldon: quando ha qualche problema emotivo, Sheldon di solito si rivolge a Penny per un consiglio o anche solo per una semplice conversazione.

Nonostante Missy sia apparsa in The Big Bang Theory, non ha avuto molte interazioni con Sheldon. In Young Sheldon il loro rapporto è stato molto approfondito ed entrambi si sono consolati a vicenda in molte situazioni. Considerando l'imminente tragedia della morte del padre, è lecito ritenere che Missy e Sheldon saranno molto più uniti nei prossimi episodi.

Fonte: Screen Rant