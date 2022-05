Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quinta stagione di Young Sheldon si avvia ormai verso il suo epilogo e per concludere in bellezza: lo show si sta preparando infatti ad accogliere una guest-star già apparsa nella serie madre. È stato annunciato che Raymond Joseph Teller, conosciuto semplicemente come Teller, apparirà nel season finale.

L’artista - che in The Big Bang Theory aveva interpretato Larry, il padre di Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik di Call Me Kat) - si troverà a ricoprire il ruolo della personificazione di un brufolo che creerà non pochi problemi al piccolo Sheldon (Iain Armitage di Big Little Lies). A rendere ancor più interessante la comica situazione, sarà il fatto che Teller verrà affiancato dal suo collega Penn (Penn Fraser Jillette).

“Abbiamo pensato che fosse un'idea divertente personificare il brufolo, quindi stavamo ragionando sulla persona giusta per interpretare l'Acne Vulgaris” - ha così dichiarato il co-creatore della serie Steven Molaro - “Quando abbiamo scelto Penn sembrava davvero perfetto, e quando si pensa a lui è difficile non accostarlo a Teller. Una volta che Penn ha accettato di farlo, ci siamo rivolti a entrambi, dicendo: 'Come vi sentireste se lo faceste insieme? Come acne e pus?'. Erano molto interessati ed è stato un piacere lavorare con loro dall'inizio alla fine”.

“Siamo stati attratti dall'idea che qualcosa di piccolo e semplice come un brufolo potesse causare a Sheldon un grande tormento psicologico” - ha aggiunto il produttore esecutivo – “È interessante vedere l'inizio della pubertà e mostrare i sentimenti del piccolo Cooper verso tutti i problemi che gli adulti hanno. Ora che sta crescendo, è questo che la vita ha in serbo per lui?”.

Il finale della quinta stagione, intitolato A Clogged Pore, a Little Spanish and the Future, verrà trasmesso in America il 19 maggio.

Fonte: Comic Book