Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Ora che i Marvel Studios sono entrati nella Fase Quattro, lo studio cinematografico con sede a Burbank sta gettando le basi per una serie di storie interconnesse con tutto il franchise. Uno di questi include l'inevitabile formazione degli Young Avengers, che probabilmente includerà l'aggiunta di Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld.

A tal proposito, l'attrice ha espresso entusiasmo per l'opportunità:

"È vero, sarò farò parte degli Young Avengers. Mi sembra così folle! Sono grata di far parte di questo spettacolo, in questo universo, ed è solo l'inizio. Lo show non è ancora uscito e già non vedo l'ora".

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha persino accennato all'arrivo del gruppo, anche se si è fermato prima di confermarlo:

"Qualsiasi cosa nei fumetti è sempre la nostra ispirazione e il nostro punto di riferimento. Come personaggi ed eventi si uniscono e in quale forma, sovvertono sempre le aspettative, è sempre metà del divertimento. La Fase 4 sta introducendo nuovi tipi di personaggi con un potenziale infinito. Tutti noi dei Marvel Studios ci sentiamo come Nick Fury alla fine di Iron Man 1: arrivano nuovi attori e diciamo loro che fanno parte di un universo più grande.Ora devono fare il lavoro necessario per costruire il loro pubblico".

Hawkeye debutterà con i primi due episodi su Disney+ il 24 novembre.

Fonte: Comic Book