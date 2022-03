Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La prossima stagione della raccapricciante serie di Netflix vedrà Joe fare nuove amicizie e nemici in un gruppo di socialite internazionali.

Come sappiamo, You vede come protagonista Penn Badgley nei panni di Joe, un affascinante topo di biblioteca con un lato oscuro che si innamora di sconosciute e le perseguita ossessivamente. Mentre costringe le sue fantasie a diventare realtà, le cose vanno inevitabilmente storte. Il risultato è solitamente lo stesso, con il segreto di Joe che viene rivelato e lui che prende misure estreme (come l'omicidio) per preservare la sua identità.

Nella seconda stagione Joe ha incontrato Love (Victoria Pedretti). Dopo il matrimonio e l'imminente arrivo del piccolo Henry i due si trasferiscono in periferia, e tutto sembra andare per il verso giusto. L'illusione, però, dura poco: Love diventa sempre più gelosa dell'occhio errante di Joe, il quale finge la propria morte per eludere la colpevolezza per la sconsiderata follia omicida di Love. Negli ultimi momenti del finale della terza stagione, Joe fugge a Parigi alla ricerca del suo più recente interesse amoroso, Marienne (Tati Gabrielle).

Ogni stagione offre un nuovo luogo in cui Joe può "ricominciare" dopo le sue incessanti ossessioni e omicidi. Secondo un nuovo annuncio di casting, la stagione 4 porterà la serie all'estero, con Joe circondato dai membri dell'alta società londinese. In una nuova e lunga descrizione del personaggio, sembra che Joe possa trovare un nuovo interesse amoroso in Lady Phoebe, una ricca e dolce britannica la cui "ricchezza e fama estrema" attraggono uomini ambigui per tutte le ragioni sbagliate.

Mentre Netflix deve ancora rivelare una sinossi ufficiale della trama, le foto trapelate di recente dal set della stagione rivelano che almeno parte delle riprese della nuova stagione si svolgono effettivamente a Londra. La notizia prosegue rivelando che Joe farà amicizia con un festaiolo privilegiato e narcisista di nome Malcolm, che introduce Joe nell'élite della città. Malcolm esce con Kate, una curatrice d'arte "gelida" che carpisce immediatamente le cattive intenzioni di Joe. Sulla base della descrizione del suo personaggio, Kate si rivelerà probabilmente antagonista alle ambizioni di Joe - sarà quindi la Peach della stagione.

Uno degli aspetti più interessanti di You è il modo in cui l'ambientazione di ogni stagione sfida l'identità segreta di Joe, migliorando lo sviluppo del personaggio. Joe si è sempre sentito a casa a New York, ma dopo la morte di Beck non poteva rischiare di essere scoperto. Si è quindi recato a Los Angeles, una città che odiava ma che lo ha portato a Love - che ha complicato ulteriormente la sua vita personale con la sua stessa rabbia omicida. Sarà interessante vedere come questa nuova ambientazione spinga Joe ancora più lontano dalla sua comfort zone e rischi che i suoi segreti mortali vengano rivelati.

