Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

"Anno nuovo, Paese nuovo, persona nuova. Eppure Joe sembra non riuscire a scrollarsi di dosso il passato. La prima parte della quarta stagione di You arriva su Netflix il 9 febbraio", rivela la piattaforma.

Come sappiamo, i nuovi episodi di You porteranno il serial killer/stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) in Europa, dove sta tentando di ricominciare da capo dopo aver ucciso la moglie Love (Victoria Pedretti) e aver simulato la propria morte. Sfortunatamente, Joe ha ancora degli affari in sospeso della sua vecchia vita: Marienne (Tati Gabrielle). Essendo una delle poche persone a conoscere il segreto di Joe, Marienne non è solo un premio perduto da recuperare per Joe: è una questione in sospeso.

Con questa nuova stagione, la serie TV di Netflix sta chiaramente ribaltando la solita premessa dei capitoli precedenti. Non si tratta solo del trasferimento in un'ambientazione europea: Joe sembra aver finalmente trovato la sua "tribù" in un gruppo di ricchi elitari dell'università dove ora insegna - non sorprende che le persone nel gruppo inizino a morire quando arriva Joe. Tuttavia, questa volta sembra che Joe non sia l'unico lupo che si nasconde nell'ovile: questa volta, lo stalker ha uno stalker.

Fonte: Comic Book